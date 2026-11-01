Nacional sufrirá dos bajas de titulares para enfrentar a Albion por la fecha 14 del Torneo Clausura

Durante el partido entre Nacional y Danubio en Jardines, Lucas Rodríguez, que no tuvo uno de sus mejores días, y el zaguero Francisco Calvo llegaron a la quinta tarjeta amarilla y no podrán ser de la partida ante Albion, cuando ambos equipos se vean las caras por la fecha 14 del Torneo Clausura en el Gran Parque Central.

Los jugadores de Nacional se abrazan tras la victoria en Jardines del Hipódromo frente a Danubio por el Torneo Clausura. Foto: Estefanía Leal.

Ambos viene siendo titulares indiscutidos en el equipo de Daniel Carreño por lo que el entrenador deberá meter mano en el equipo, así como lo hizo este domingo respecto a la caída con Liverpool. Cabe recordar que es ese partido salió lesionado Luciano Rodríguez tras sufrir una rotura de ligamentos cruzados.

La buena noticia para el DT tricolor es que recupera a Luciano Boggio en el mediocampo, quien no estuvo este domingo ante la Franja, también por la acumulación de amarillas.

El Bolso tendrá 15 días para trabajar ya que el próximo fin de semana (6, 7 y 8 de noviembre) no habrá fútbol de Primera ni Segunda División por la visita del papa León XIV a Uruguay.

Maximiliano Silvera, Tiziano Correa y Sebastián Coates son los otros jugadores tricolores que poseen cuatro amonestaciones y podrían perderse la última fecha si ven la amarilla ante El Pionero.