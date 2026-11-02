Maxi Gómez volvió cuando se lo necesitaba: aportó el 35% de los goles de Nacional y puede superar una marca personal

Maximiliano Gómez, que no anotaba desde la novena fecha del Torneo Clausura, cuando Nacional venció 2-0 a Montevideo City Torque, volvió al gol y lo hizo de la mejor manera: con un doblete que mantiene al tricolor con vida en sus aspiraciones al título de bicampeón.

El delantero sanducero tiene mucho que ver con esto y con los dos goles de ayer ante Danubio en Jardines se impone en una nueva estadística: aportó prácticamente la tercera parte (%35,85) del total de anotaciones del equipo. El nueve con paso por la selección uruguaya convirtió 19 de los 53 goles a favor que posee el equipo en la Liga AUF Uruguaya 2026.

Entre ellos, el centrodelantero se destacó con dobletes a su exequipo Defensor Sporting, Progreso, Liverpool, Montevideo City Torque y Danubio. También marcó un triplete, el pasado 3 de mayo, cuando el Bolso jugó por la última fecha del Apertura y la víctima fue Cerro.

En su cuenta personal durante la temporada se anota un total de 23 gritos, ya que los cuatro restantes los anotó entre Copa Libertadores (tres) y Copa Sudamericana (uno).

Los 19 del Campeonato Uruguayo en 30 partidos (%0,63) lo colocan al día de hoy como el máximo goleador del año a falta de solo dos fechas. De esta manera, Gómez le mete presión a Álvaro López, que suma 17 anotaciones y tiene la chance de alcanzarlo esta noche cuando Albion enfrente a Deportivo Maldonado en el cierre de la fecha 13 del Clausura.

Maximiliano Gómez celebra su gol frente a Danubio en Jardines. Foto: Estefanía Leal.

Mientras tanto, Gómez aún tiene una marca personal que puede superar, ya que en el Clausura 2025 anotó nueve tantos, habiendo disputado los 15 partidos, mientras que en el Clausura 2026 suma seis en 10 participaciones, teniendo en cuenta que se perdió dos partidos por un esguince y otro por acumulación de amarillas.

En total, desde que llegó al tricolor en julio de 2025, Maxi suma 32 y con sus últimos goles rebasó a Martín Ligüera (30) colándose al final de la lista de los 10 máximos goleadores del siglo XXI en Nacional.

“Fue un partido muy difícil, Danubio se jugaba mucho, no encontrábamos la manera de entrarles, por suerte pudimos concretar los goles, que fueron muy importantes. El partido fue muy trabado, no pudimos jugar mucho pero por suerte ganamos”, concluyó Maximiliano Gómez sobre su actuación y la del equipo al término del partido en Jardines del Hipódromo.

