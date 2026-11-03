Los referentes de Nacional que no viajan a Paysandú para jugar ante Ferro Carril por Copa AUF con once alternativo

El Nacional de Daniel Carreño tuvo este martes por la mañana su último entrenamiento en la Ciudad Deportiva Los Céspedes previo al cruce ante Ferro Carril de Salto por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay. El partido está fijado para las 21:00 horas en el Estadio Artigas de Paysandú.

De acuerdo a lo que ya había informado Ovación, el arquero Alexis Martín Arias, de gran partido frente a Danubio, volverá a ser titular en el Bolso. De todas formas, se espera que la mayor parte de la oncena sea alternativa privilegiando la recta final del Torneo Clausura, donde buscan recortar la diferencia de cuatro puntos que tiene Liverpool.

Por tal motivo, el cuerpo técnico encabezado por Carreño tomó la decisión de que el capitán Sebastián Coates y Francisco Calvo no formen parte de la lista de viajeros rumbo a Paysandú.

Sebastián Coates en Nacional vs. Central Español. Foto: Ignacio Sánchez.

Puertas adentro este compromiso tiene importancia tomando en cuenta que el ganador será Uruguay 4 en Copa Libertadores y el tricolor se fija como objetivo ganar la competencia.

También la visualizan como una oportunidad para darle rodaje a futbolistas que no juegan con tanta asiduidad últimamente, como Agustín Rogel, Tomás Viera, Nicolás Rodríguez, Bruno Zuculini, Agustín Dos Santos, Tomás Verón Lupi y Maxi Silvera.

Nahuel Gelos se pierde el partido de Nacional ante Ferro Carril por suspensión

Eduardo Varela le enseña la tarjeta virtual roja a Nahuel Gelos. Foto: Estefanía Leal.

Carreño ya sabe que no podrá contar con Nahuel Gelos, quien viene de asistir a Maxi Gómez en Jardines para el 2-1 que resultó definitivo. El atacante fue expulsado contra Rentistas en el cruce anterior disputado en el Gran Parque Central y por tanto no podrá integrar la convocatoria.

Es probable que Luciano Boggio vuelva a tener participación tras haber cumplido una fecha de suspensión contra Danubio por quinta amarilla.

El motivo por el que fijaron el Estadio Artigas de Paysandú

De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, la Mesa Ejecutiva del torneo fijó este escenario debido a que el Estadio Ernesto Dickinson, el principal escenario deportivo de Salto, "no está habilitado para fútbol profesional", según trasladaron.

El estadio Artigas es el que suele utilizar Paysandú FC para competir como local en la Primera Divisional C y tiene capacidad para 15.000 espectadores, por lo que supera ampliamente el requisito de 5000 que tiene esta competencia.

Ferrocarril FC accedió al cuadro de eliminatorias de Copa AUF Uruguay por la ruta amateur, lo que les otorgó la localía en consonancia con el reglamento de la competición, que en este aspecto le da prioridad primero a los equipos de OFI y luego a los de la "C" y la "D".

En esta instancia de octavos de final si existe empate entre los equipos el clasificado se definirá por penales.