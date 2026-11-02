La bandera que colgaron los hinchas de Nacional en Jardines del Hipódromo tras consumarse el descenso de Danubio

Danubio descendió ayer por segunda vez en seis años tras la derrota en la hora, a manos de Nacional, lo que decantó su despedida del círculo de privilegio y se unió a Progreso como dos de los tres equipos que jugarán el 2027 en la "B".

Si bien hubo gestos como el de Francisco Calvo, que le deseó un pronto regreso a su rival de turno y destacó la historia de la Franja, también hubo acciones de mal gusto una vez finalizado el encuentro en Jardines, como la de algunos hinchas tricolores, quienes colgaron una bandera burlándose del descenso del club.

Detrás del arco de la cabecera donde acudió el Bolso, apareció el trapo blanco, con una "B" en negro y "R.I.P" (descansa en paz)" en rojo.

Una vez finalizado el encuentro en Jardines, la parcialidad de Nacional colocó esta bandera en referencia al descenso de Danubio, que se confirmó esta tarde



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A la B la filial de la gallina. En tu cancha x cagón. pic.twitter.com/Zj9S4542rU — NacionalViejoYPopular (@ViejoYPopular) November 1, 2026

Desazón en Jardines

Los jugadores de Danubio se retiraron bajo agua. Por la lluvia y también por sus propias lágrimas, las de la impotencia y las de haber estado cerca de continuar con vida hasta que Maxi Gómez anotó el segundo gol.

Bajo un fuerte operativo de seguridad, rodeados de la Republicana, el ómnibus franjeado se retiró sin problemas de Jardines del Hipódromo. Pero antes se vio como, por los cuatro metros que separaban el vestuario del micro, los futbolistas desfilaban con la cabeza gacha, otros con las lágrimas incontenibles como las de Enzo Cabrera. Casi todos correspondían abrazos de los colaboradores que escoltaban el pasillo imaginario.

No hubo muchos hinchas cerca pero la mayoría de los que alcanzaban a hacerse escuchar gritaron cosas positivas. A falta de dos fechas, Danubio descendió por segunda vez en seis años, con apenas seis de 35 partidos ganados, siendo el que menos goles convirtió (29) y el más goleado (45) después de Cerro (53) y Progreso (49), sufrió una racha de 17 partidos sin ganar, esta, sumada a los 19 de la temporada 2025, hicieron que su permanencia fuera imposible de sostener.

