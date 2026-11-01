Francisco Calvo destacó la "historia" de Danubio y el carácter de Nacional: "No vamos a dejar de luchar"

“Fue un partido difícil”, comenzó a analizar Francisco Calvo la victoria de Nacional en la hora ante Danubio en Jardines.

"Sabíamos las circunstancias de los dos: nosotros lo que nos estamos jugando y ellos también. A ver, lastimosamente un equipo pierde de la categoría y nada, desearles que sigan con cabeza arriba. Es un equipo que tiene mucha historia en el fútbol uruguayo y en el fútbol en sí. Así que nada, ojalá que puedan volver en su momento. Nosotros felices obviamente por la victoria", expresó y demostró su empatía con la Franja, el segundo descendido de la jornada, tras consumarse el de Progreso en la mañana del domingo.

El costarricense fue consultado por cuánto pesó el estado del campo de juego y reconoció que fue "incómodo". "Es un campo que por sí solo es incómodo de jugar, complicado. Obviamente ya el segundo tiempo ya se vino la lluvia, se juntaron todas las circunstancias", expresó el zaguero.

🗣️ Francisco Calvo tras la victoria de Nacional: "Estamos felices por la victoria. Danubio tiene mucha historia en el fútbol uruguayo, ojalá puedan volver", expresó sobre el descenso franjeado.



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"Agradecido con Dios que lo sacamos. Yo creo que este equipo ha estado mostrando ese carácter que hasta la última no vamos a dejar de luchar", dijo el tico.

Respecto a la amarilla, con la cual llegó a la quinta y se pierde el partido ante Albion por la fecha 14, dijo: "En mi consideración pensaba que no era ni amarilla porque me llevo la pelota y lo golpeo con mi rodilla. Lastimosamente me pierdo un partido".

Respecto a si espera la convocatoria a la selección Costa Rica, que jugará una amistoso ante Argentina el 17 de noviembre, indicó: "Sí, a ver, no han dado la lista todavía. Creo que llegó la pre-convocatoria y si Bryan (Ruiz) me toma en cuenta, obviamente que iré".

"Nosotros no vamos a dejar de luchar, vamos a hacer lo que está en nuestras manos y después lo que tenga que pasar, va a pasar. Pero nosotros vamos a seguir luchando hasta el final y obviamente que queremos estar en las finales, queremos traerle otra estrella a este equipo. Vamos a seguir dándole palo hasta que termine el campeonato", cerró Calvo.