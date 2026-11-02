Gobierno insistirá con planteo de flexibilizar el Mercosur y ya analiza qué receptividad tendrá de parte de Lula

Pasada la primera semana desde la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva, quien logró remontar, cuando nadie lo imaginaba, una situación más que adversa frente al senador Flávio Bolsonaro —hoy ya prófugo de la justicia brasileña— y obtuvo así su cuarto mandato como presidente del país más grande de Latinoamérica, en el gobierno de Yamandú Orsi ya empezaron a proyectar la política exterior que se desplegará, sobre todo teniendo en cuenta el nuevo escenario que afectará al Mercosur.

El bloque, de hecho, reunirá a sus cancilleres y presidentes dentro de un mes en Montevideo, y en el Ministerio de Relaciones Exteriores que lidera Mario Lubetkin dan como asumido que en esa instancia deberán verse las caras dos acérrimos enemigos por estos días, que son justamente los presidentes de los dos grandes del Mercosur: Lula, que sigue celebrando la victoria mientras comienza a planificar el armado de su nuevo gabinete —el que deberá reflejar los nuevos equilibrios políticos de un congreso que tiene a la oposición más grande de las últimas décadas—, y el argentino Javier Milei, quien no tuvo escrúpulos en su explícito apoyo a Bolsonaro —participó en su acto de lanzamiento, en donde además llamó a Lula "ladrón" y "presidiario"—, ni ha reconocido hasta ahora la victoria del líder del Partido de los Trabajadores y cuyo gobierno, en forma solapada, incluso dio apoyo político a la salida de Brasil del excandidato liberal.

La cumbre, que se realizará el 4 de diciembre en la sede del bloque, es analizada por estas horas en el gobierno de Orsi como de gran potencial por los mensajes que se transmitirán, en buena medida porque estará precedida por el primer encuentro del Foro Empresarial Mercosur-Unión Europea y porque habrá autoridades de primera línea del bloque del viejo continente. Pero también porque será un encuentro en el que Lula "llegará triunfante" y con disposición a marcar qué liderazgo querrá seguir impulsando en la región, y con Milei de alguna forma "obligado" a asistir, ya que Uruguay debe entregarle en manos la presidencia pro tempore del Mercosur que ostenta en este semestre, según razonó en diálogo con El País una fuente del Poder Ejecutivo.

Habrá, ya se imaginan en ámbitos diplomáticos que así ocurrirá, momentos necesariamente tensos o incómodos, y sobre este tema tuvo que referirse Orsi la semana pasada al ser consultado acerca de si Uruguay debería jugar algún rol de mediador entre los dos gigantes, algo que el presidente descartó de plano. "Las instituciones que ya están creadas a nivel de Mercosur se encargan de eso", dijo el mandatario, que, como lo ha hecho varias veces, se refirió a la incidencia de los "intereses" económicos de ambos países como superadora de las rispideces o conflictos personales que pueda haber a nivel de los jefes de Estado.

La "paradoja" de una afinidad que no se corresponde con un objetivo

Ahora bien, en paralelo a la sincera felicidad que sintieron todos los dirigentes del Frente Amplio y de la que también gozaron en el gabinete de Orsi, la confirmación de la victoria de Lula trae consigo una situación paradójica en el escenario que se le abre a Uruguay en el Mercosur: una explícita "afinidad" con la Argentina de Milei en el debatido asunto del statu quo del Mercosur.

Como reclamó el propio Uruguay durante el gobierno de Luis Lacalle Pou —cuando estuvo mayormente solo en la queja—, y como reclama con clara intensidad Argentina desde que el economista libertario llegó a la Casa Rosada en diciembre de 2023, el bloque tiene el desafío de modernizarse y caminar hacia la mentada "flexibilización" que permita a sus socios avanzar en acuerdos comerciales con terceros países, sin necesidad de contar con el aval de los demás miembros o negociarlos en conjunto.

Pero esa necesidad no solo no cuenta con Lula como aliado, sino que los principales integrantes de su gobierno —cuando no él mismo— se han manifestado en contra de que, por separado, países del bloque intenten acuerdos de forma individual. Algunas manifestaciones han sido recientes (ver recuadro), más allá de que en el gobierno entienden que, por ejemplo, el actual canciller Mauro Viera será suplantado, con lo que quedará la incertidumbre sobre qué tonalidad se imprimirá desde Itamaraty a esta ya tradicional postura brasileña de leer al pie de la letra la Decisión 32/00 del Mercosur —y que justamente obliga a "negociar en forma conjunta acuerdos de naturaleza comercial con terceros países o agrupaciones de países extrazona" a los socios de esta alianza.

"El futuro gabinete de Lula será decisivo para determinar cómo se encarará la nueva realidad del Mercosur", dijo en este sentido a El País un integrante del gobierno uruguayo, en donde está la definición tomada de continuar "reclamando por la modernización y una serie de ajustes que el bloque tiene que afrontar para que se adecue a las actuales condiciones", continuó el informante.

Estas condiciones tienen que ver con, por poner un caso —y uno muy importante—, el más que consolidado interés que tiene Uruguay de ingresar al Acuerdo Transpacífico —para el que ya superó importantes etapas formales, y ahora se encuentra esperando una respuesta a la primera oferta comercial que hizo la Cancillería en setiembre de este año—, y al que Argentina también tiene intenciones de ingresar.

Para esto, no dudan en el gobierno del Frente Amplio, "existe sintonía importante con el gobierno de Milei", con el que se comparte también el objetivo de que el bloque tenga "más apertura" todavía en el terreno comercial. La idea. en efecto, es reiterar el reclamo por más flexibilización en la cumbre de diciembre y allí se evaluará qué respuesta dará Itamaraty, supo El País.

"Somos conscientes de que vivimos en una región que nos sirve y nos aporta, pero a su vez tenemos que modernizarlo y flexibilizarlo", dijo Orsi el 22 de setiembre de 2025, en su discurso ante la Cumbre Anual de Concordia, en Nueva York, en lo que puede leerse como una síntesis de la posición uruguaya.