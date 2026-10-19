Se sorteó el cuadro de eliminatorias de Copa AUF Uruguay: cruces de octavos de final y cuándo puede haber clásico

La Copa AUF Uruguay poco a poco va entrando en su recta final y por eso este lunes se llevó a cabo el sorteo de los octavos de final, más allá de que faltan tres partidos por disputarse de la Fase 2 —dos de la ruta profesional y uno de la ruta amateur—. En la Sala de Asambleas de la AUF, se confirmó además cómo será el camino hasta la final.

Cabe recordar que los partidos que restan por disputarse son Liverpool ante Cerro Largo (21 de octubre - 16:00) en el Parque Viera, Porongos de Flores frente a Deportivo Italiano (21 de octubre - 21:00) en el Estadio Juan Antonio Lavalleja de Trinidad y Peñarol ante Montevideo City Torque (27 de octubre - 20:00) en el Campeón del Siglo.

Por su parte Wanderers, Juventud, Boston River, Deportivo Maldonado, Danubio y Nacional son los que ya están clasificados a través de la ruta profesional, mientras que San Carlos, Nacional de Florida, Gladiador (Salto), Libertad (San Carlos), Ferro Carril (Salto), Wanderers de Durazno y Lito son los que arribaron por la ruta amateur.

El sorteo, además de definir los cruces, también estableció que podría haber clásico entre Peñarol y Nacional —si es que ambos llegan a esa instancia— en las semifinales del torneo.

Cabe recordar que en la instancia de octavos de final, además de definirse por penales en caso de empate en los 90 minutos, serán locales los equipos que llegan desde la ruta amateur, dándole prioridad primero a los de OFI y luego a los de la "C" y la "D".

Los cruces de octavos de final de la Copa AUF Uruguay:

- San Carlos (Maldonado) vs. Boston River

- Libertad (San Carlos) vs. Peñarol o MC Torque

- Porongos (Flores) o Deportivo Italiano vs. Deportivo Maldonado

- Ferrocarril (Salto) vs. Nacional

- Wanderers (Durazno) vs. Danubio

- Lito vs. Wanderers

- Gladiador (Salto) vs. Liverpool o Cerro Largo

- Nacional (Florida) vs. Juventud de Las Piedras