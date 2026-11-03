La revancha de Alexis Martín Arias en Nacional: de ser cuestionado a responder en momentos claves

Alexis Martín Arias fue determinante en la victoria de Nacional ante Danubio para seguir en carrera por el Torneo Clausura. Con el partido igualado 1-1, el arquero le contuvo un mano a mano a Enzo Cabrera dentro del área y evitó la remontada de La Franja, lo que luego le permitió el triunfo en la hora por obra de Maxi Gómez.

“En una cancha difícil, una victoria que vale mucho. Unidos hasta el final”, expresó el arquero de 34 años junto con una fotografía del momento en el que le contuvo el remate al delantero de La Franja. Hace varias fechas que el golero con pasado en Cerro Porteño goza de un repunte en su desempeño individual.

Desde aquel 28 de junio, día en el que fue oficializado como nuevo refuerzo, ha tenido vaivenes. Llegó por un pedido expreso de Jorge Bava, que lo conocía bien de su pasaje por el fútbol paraguayo, y de inmediato lo mandó a la cancha para jugar ante Danubio en Jardines por el Torneo Intermedio.

Aquella vez el partido terminó 0-0, pero ya en su segundo partido como titular tuvo una jornada fatídica en la caída 2-1 ante Wanderers en el Gran Parque Central.

Martín intentó salir a cortar un pase largo para Facundo Labandeira, pero se pasó de velocidad y, en su intento de no perder la pelota, la terminó tocando con la mano afuera del área. Fue tiro libre para el Bohemio y expulsión para el futbolista argentino, que reaccionó llevándose las manos a la cara y se fue trotando del campo de juego.

Alexis Martín Arias se lamenta después de haber cometido el error que derivó en la roja. Foto: Estefanía Leal.

Bava le revalidó su confianza para los playoffs de Copa Sudamericana frente a Tigre, donde quedaron eliminados con un global 4-2.

Después de ser titular en la derrota 2-1 ante Boston River, perdió la titularidad y en su lugar ingresó Luis Mejía, uno de los capitanes del plantel. Desde la asunción de Daniel Carreño venía teniendo rodaje únicamente en la Copa AUF Uruguay, pero todo cambió después de la lesión del panameño contra Montevideo City Torque.

Le contuvo un gran tiro libre a Franco Pizzichillo y luego no pudo continuar tras sufrir una lesión miotendinosa del tríceps sural, que lo mantendrá entre dos y tres meses de baja. Por tanto, puertas adentro entienden que debe enfocarse de lleno en su recuperación para regresar a principios del 2027.

Martín lo reemplazó y cumplió con creces teniendo varias intervenciones claves, incluyendo una volada sobre su mano izquierda para evitar el gol de Facundo Silvera y otra atajada tras un remate de Salomón Rodríguez.

Alexis Martín Arias en su debut como arquero de Nacional. Foto: Leonardo Mainé.

Ya en el cruce contra el Depor demostró solidez tras un zapatazo de Maxi González en el amanecer del partido y frente a Liverpool no tuvo responsabilidad directa en el gol de Federico Martínez. Contra La Franja de visita volvió a transmitirle confianza al Bolso y en la interna están más que conformes con su rendimiento.

De hecho, por más que Carreño rotará para visitar a Ferro Carril por Copa AUF Uruguay con la mira puesta en las últimas dos fechas del Torneo Clausura, Martín será titular, de acuerdo a lo que pudo saber Ovación.

En lo que va de la temporada con el tricolor registra un total de 1182 minutos disputados que se reparten en 14 partidos. Recibió 13 goles y mantuvo la valla invicta en seis ocasiones.

En el banco está previsto que esté Felipe Bianchi, el juvenil perteneciente a la generación 2006, quien aguarda por su debut oficial en la Primera División.

Qué se le viene a Nacional en las dos últimas fechas del Torneo Clausura

En lo que respecta al Clausura, el próximo objetivo del Bolso será imponerse en su visita a Defensor Sporting en el Estadio Luis Franzini por la fecha 14, al tiempo que en la última jornada visitará a Cerro. Hoy Nacional tiene 26 puntos en el Clausura y, a falta de seis por jugar, se encuentra a cuatro puntos de alcanzar a Liverpool. Los próximos rivales del equipo de Jorge Fossati son el ya descendido Danubio y Wanderers.