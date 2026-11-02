Inumet emitió una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes para zonas al este del país

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió a las 19:30 horas de este lunes una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes para algunas zonas al este del país.

"El área será afectada por tormentas puntualmente fuertes. Podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica", señaló Inumet.

Durante la madrugada el instituto había cesado una alerta de misma magnitud para el suroeste, pero sugirieron "estar atentos a próximas emisiones de advertencias meteorológicas".

Localidades afectadas por la alerta amarilla

Cerro Largo: Getulio Vargas, Lago Merín, Las Cañas, Plácido Rosas, Poblado Uruguay y Río Branco.

Rocha: Cebollati.

Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, General Enrique Martínez y Rincón.

Alerta amarilla de Inumet. Foto: Inumet

¿Cómo estará el tiempo durante la visita de León XIV?

El meteorólogo Mario Bidegain dijo en diálogo con El País este lunes que “vamos a tener lluvia y bajarán bastante las temperaturas”. No obstante, una de las inquietudes en estos días es cómo estará el tiempo del viernes 6 al domingo 8, cuando el sumo pontífice visite Montevideo, Florida y Paysandú.

“Por la entrada de un frente frío vamos a tener entre 15°C y 16°C este sábado y domingo”, respondió. Se esperan precipitaciones en Montevideo a última hora del viernes y la madrugada del sábado.

Para el meteorólogo Guillermo Ramis, en tanto, las precipitaciones “por ahora” podrían darse el sábado 7 durante la mañana en el departamento de Paysandú. “El 6 y el 8, por ahora, sin lluvia”, dijo en diálogo con Informativo Sarandí (Radio Sarandí).