MGAP abre llamado laboral por un sueldo de $80.052 y 40 horas semanales: no exige experiencia previa

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) abrió un llamado laboral para contratar a un licenciado en administración que se desempeñará en la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR). La remuneración es de $80.052 nominales a valores de enero de 2026, por 40 horas semanales efectivas de labor.

Se trata de un llamado con un único puesto disponible, bajo la denominación de asesor XII. El lugar habitual de trabajo será la sede central de la DGDR, en avenida General Eugenio Garzón 456, en Montevideo, aunque el organismo podrá disponer traslados a distintas zonas del interior del país cuando las circunstancias del servicio lo ameriten.

El vínculo es en régimen de provisoriato: la designación inicial es por 12 meses y, cumplido ese plazo y previa evaluación, la persona quedará designada de forma definitiva en el cargo presupuestal correspondiente, según el artículo 5 de la ley n.º 19.996.

Tareas y funciones del cargo de asesor XII en la DGDR

El objetivo del puesto es desarrollar acciones analíticas para la planificación y mejora de la gestión de los elementos que componen el diseño organizacional, acompañando los procesos de cambio asociados. Entre las principales actividades previstas figuran:

Gestionar los procedimientos administrativos operacionales y mantener actualizados los sistemas y registros vinculados a la agricultura familiar.

Contribuir al cumplimiento de la normativa vigente en materia de registros administrativos, con tareas analíticas sobre los datos de los usuarios e intercambio de información con otros sistemas.

Brindar asesoramiento técnico y atender solicitudes de información, elaborando reportes e informes.

Contribuir a la protección de datos personales de los sistemas de información gestionados.

Intervenir en acciones de gestión del cambio, como capacitaciones en procedimientos, instancias de sensibilización y articulación entre áreas.

Proponer mejoras en procesos y procedimientos de trabajo y asesorar al Departamento de Registros de la Agricultura Familiar.

Hombre realizando un trabajo administrativo. Foto: Canva

Requisitos para postularse al concurso del MGAP

El requisito excluyente es uno solo en materia de formación: contar con título de licenciado en administración expedido por la Universidad de la República (Udelar) o su equivalente otorgado por instituciones reconocidas por autoridad competente. No se exige experiencia previa.

Entre los méritos a valorar, el organismo tendrá en cuenta:

Capacitación en gestión pública y administración de organizaciones públicas; sistemas de información, registros administrativos, gestión documental, trazabilidad y TICs; gobierno digital y protección de datos personales; manejo y análisis de bases de datos (Excel avanzado, Power BI, SPSS u otras); y políticas públicas agropecuarias, producción y agricultura familiar y desarrollo rural.

Experiencia igual o superior a seis meses en gestión de sistemas de información, administración, institucionalidad agropecuaria o producción familiar.

Libreta Nacional de Conducir categoría "A" o superior.

Además, rigen los requisitos generales obligatorios: tener documento de identidad vigente, ser ciudadano natural o legal, tener 18 años o más al cierre del período de postulación y acreditar el voto del último acto electoral obligatorio.

Sumado a esto, se aplica un régimen de incompatibilidades y prohibiciones para quienes mantengan otros vínculos con la Administración Pública o se hayan acogido a regímenes de retiro incentivado.

Hombre realizando anotaciones mediante un trabajo administrativo. Foto: Canva

Cómo postularse al llamado laboral del MGAP

Los interesados deben registrarse como usuarios y completar el formulario de inscripción en el portal Uruguay Concursa. El período de inscripción se extiende hasta el lunes 9 de noviembre de 2026.

El proceso de selección incluye una preselección automática, una prueba de oposición (hasta 60 puntos), la valoración de méritos y antecedentes (hasta 25 puntos) y una entrevista personal (hasta 15 puntos). Quienes igualen o superen los 70 puntos integrarán una lista de prelación que estará vigente por 18 meses. Para más información, se recomienda consultar las bases del llamado.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.