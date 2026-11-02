UTEC abrió un llamado laboral por un sueldo mensual de $126.351: plazo hasta el 12 de noviembre

La Universidad Tecnológica (UTEC) abrió un llamado laboral para contratar a un docente encargado del espacio preuniversitario de acompañamiento pedagógico y continuidad educativa, que trabajará en la sede de Artigas del Instituto Tecnológico Regional (ITR) Norte.

La remuneración es de $126.351 nominales por 40 horas semanales, en régimen presencial y con un contrato anual con posibilidad de renovación.

El llamado, identificado con la referencia ITRN 8/26 y publicado también en el portal Uruguay Concursa, corresponde al trayecto de formación ciudadana, uno de los cinco que integran una propuesta dirigida a estudiantes que mantienen entre una y cinco unidades curriculares pendientes de educación media superior.

El objetivo es que puedan acreditar esas materias en UTEC, evitar la desvinculación educativa e ingresar progresivamente a la vida universitaria, en un trabajo articulado con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Estudiantes fuera de una de las sedes de la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC). Foto: Archivo El País.

Tareas y funciones del docente en el espacio preuniversitario de UTEC

La persona seleccionada será responsable del diseño, la planificación, el desarrollo y la evaluación de las propuestas formativas del trayecto, con metodologías activas y en coordinación con el equipo docente de los demás trayectos.

Entre las principales tareas previstas figuran:

Dictar clases presenciales en los espacios vinculados a la formación ciudadana, promoviendo competencias ciudadanas, participación democrática y educación en derechos humanos.

Realizar el seguimiento individual y grupal de los estudiantes e identificar factores de riesgo de desvinculación.

Implementar estrategias de acompañamiento educativo, con sistemas de alertas tempranas y seguimiento de asistencia y permanencia.

Coordinar la implementación territorial del programa y guiar el trabajo de los colaboradores a cargo.

Articular con actores de ANEP y UTEC, incluidos equipos territoriales, Ucdie y centros educativos.

Ser referente de la sede de UTEC en Artigas para el relacionamiento interinstitucional y la vinculación con el medio.

Elaborar informes de seguimiento, monitoreo y evaluación del proyecto.

El cargo implica supervisión directa y/o indirecta de otros cargos, depende académica y administrativamente del director del ITR Norte y también habilita a colaborar en proyectos de investigación, desarrollo e innovación.

Requisitos para aplicar al puesto docente en el ITR Norte

Requisitos excluyentes:

Profesionales en educación (licenciados en educación o formación docente), educadores sociales, licenciados en trabajo social, en sociología o áreas afines, con título universitario expedido, registrado o revalidado, correspondiente a planes de estudio de no menos de cuatro años .

. Al menos dos años de experiencia docente en enseñanza terciaria o especialización en el área a nivel de maestría avanzada o formación equivalente.

Aspectos a valorar:

Posgrado en el área de conocimiento y formación docente o pedagógica.

Inglés nivel intermedio, manejo de herramientas digitales y plataformas educativas, gestión de documentos en la nube, elaboración de proyectos, educación inclusiva, intervenciones comunitarias y ciudadanía digital.

Experiencia en acompañamiento de trayectorias educativas y en proyectos de vinculación con la comunidad.

Residencia en Artigas o en localidades cercanas, entendidas como aquellas a unos 70 kilómetros de distancia, sin incluir localidades del departamento de Montevideo.

El proceso de selección tiene tres etapas: estudio de méritos, evaluación técnica mediante entrevista y evaluación psicolaboral. Para aprobar el concurso, las bases del llamado establecen alcanzar al menos 60 puntos en total.

Uno de los salones de la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC) dentro del Instituto Tecnológico Regional Norte (ITR Norte). Foto: UTEC.

Cómo postularse al llamado laboral de UTEC en Artigas

Los interesados deben inscribirse completando su currículum y adjuntando la documentación requerida, incluyendo título y constancias que respalden la formación, en la sección Capital Humano de la web de UTEC en la publicación Ref. ITRN 8/26 .

La inscripción permanecerá abierta hasta el jueves 12 de noviembre de 2026 a las 23:59 horas.

No obstante, se indica que cada postulante debe enviar sus antecedentes junto con una propuesta resumida de abordaje académico, en la que describa cómo desarrollaría las tareas de docencia: metodologías, evaluación, transmisión del conocimiento y actividades extracurriculares.

Las consultas sobre el llamado se reciben en la casilla capitalhumano@utec.edu.uy ; además, se pueden consultar las bases del llamado .

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.