Shopping Aventura: abren llamados laborales para el nuevo centro comercial de Sayago con sueldos de hasta $60.000

La apertura del nuevo Shopping Aventura, prevista para el jueves 19 de noviembre de 2026, generó la apertura de una serie de llamados laborales destinados a cubrir vacantes en el nuevo centro comercial de Montevideo, con remuneraciones mensuales de hasta $60.000 nominales y jornadas de 44 horas semanales.

La oferta reúne convocatorias de empresas como Sunfer S.A. (representante de marcas como Adidas, Inbox y Skechers), Stadium, Grupo Axo (SISI), Miniso, Forter S.A. (Dixie), Unilam (Guapa y Paprika), Milgenial y Chic Parisien, además de firmas gastronómicas y del rubro retail.

Los salarios varían según la responsabilidad del cargo y la firma empleadora. Para la posición de encargado de tienda en Dixie se ofrece una remuneración entre $54.000 y $60.000 nominales.

En el caso de vendedores para Milgenial, el sueldo base publicado es de $36.747 nominales, al que se suman comisiones por ventas, quebranto de caja y tickets de alimentación. En las restantes marcas, el ingreso se define como a convenir conforme al convenio colectivo del sector.

Las jornadas de trabajo para la mayoría de los puestos operativos corresponden a 44 horas semanales en turnos rotativos, con días libres entre semana y disponibilidad para desempeñarse durante los fines de semana, ajustándose a la dinámica de los centros comerciales.

Una persona realiza un pago con su teléfono en un local comercial. Foto: Canva.

Tareas y funciones de los cargos en el nuevo Shopping Aventura

Las labores a desempeñar en el nuevo centro de compras de Sayago varían de acuerdo con la posición dentro de los locales comerciales de las diferentes marcas que se instalan en el predio.

Entre las principales tareas indicadas por las empresas para las distintas vacantes se destacan:

Vendedores y auxiliares: atención personalizada al cliente, asesoramiento de productos, cobro en caja, tareas de reposición y mantenimiento del orden en el salón de ventas.

Cajeros: procesamiento de cobros en efectivo y medios de pago electrónicos, arqueos de caja y facturación.

Auxiliares de depósito y reponedores: control de stock, recepción de mercadería, organización de depósitos y exhibición en góndolas.

Encargados y líderes de tienda: supervisión del personal, seguimiento de objetivos de ventas, control de inventarios, gestión de licencias y elaboración de horarios.

Operarios gastronómicos: elaboración de alimentos, despacho de pedidos, atención al público y tareas de limpieza del área.

Para conocer en detalle la totalidad de las actividades de cada vacante, consultar directamente en las bases del llamado disponibles en el portal oficial .

Dos personas revisan el inventario de una tienda comercial. Foto: Canva.

Requisitos para postularse a los cargos en el nuevo Shopping Aventura

Cada firma establece sus propias exigencias, aunque la mayoría coincide en solicitar formación secundaria y disposición horaria para turnos de shopping.

Requisitos

Formación académica de ciclo básico completo para puestos en el área gastronómica o secundaria completa según el requerimiento específico del cargo y la empresa.

Experiencia previa comprobable en el rubro retail o atención al público para posiciones operativas, y un mínimo de dos años en gestión de equipos para roles de liderazgo. Puestos de auxiliares de venta en SISI o vendedores en Sunfer S.A. no exigen experiencia previa obligatoria.

o vendedores en no exigen experiencia previa obligatoria. Residencia en Montevideo o zonas con acceso a Sayago y contar con disponibilidad para realizar turnos rotativos.

Requisitos no excluyentes

Conocimientos específicos: capacitación en técnicas de ventas, herramientas de informática a nivel de usuario y manejo de sistemas de facturación.

Idiomas: en algunos casos se valorarán conocimientos de idioma inglés.

Asimismo, convocatorias como la de Stadium se enmarcan en los lineamientos de inclusión de la ley 19.691 , comprendiendo a personas con discapacidad que reúnan las condiciones e idoneidad para el cargo vacante que se busca cubrir.

Persona abonando una compra con tarjeta en una tienda comercial. Foto: Canva.

Cómo postularse al trabajo de asesor o encargado en las firmas convocantes

Los interesados en participar en el llamado laboral del Shopping Aventura deben completar su postulación a través de la plataforma web de Buscojobs, ingresando directamente al apartado dedicado al complejo en www.buscojobs.com.uy/ofertas/aventura-shopping_ .

Los candidatos deberán cargar su currículum vítae actualizado y seleccionar las vacantes específicas de su interés.

El período de inscripción se encuentra activo y la incorporación de los postulantes seleccionados se ajustará al cronograma de aperturas del centro comercial.