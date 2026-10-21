Poder Legislativo abre llamado laboral para una pasantía por $ 46.032: requisitos y cómo postularse

El Poder Legislativo, a través de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh), abrió un llamado laboral para cubrir un puesto de pasante técnico en audio y sonido con una remuneración nominal mensual de $46.032.

La pasantía tendrá una duración de 18 meses, incluida la licencia anual, y una carga de 40 horas semanales, de lunes a viernes. Las postulaciones estarán abiertas hasta el martes 3 de noviembre de 2026 a las 13:00 horas.

Según detallan las bases del llamado, el régimen no otorga la calidad de funcionario público y el contrato cesará al finalizar los 18 meses.

La Inddhh podrá preseleccionar hasta 20 personas, pero establece que si la cantidad de postulantes que cumplen las condiciones supera ese número, se efectuará un sorteo. La evaluación asignará 70 puntos al desempeño académico y la formación, y 30 puntos a una entrevista personal. Para integrar el orden de prelación será necesario obtener al menos el 70% del puntaje total.

La lista de prelación tendrá una vigencia de 24 meses desde la resolución de contratación. Además, se detalla que el llamado contempla las cuotas legales para personas afrodescendientes, con discapacidad, trans y víctimas de delitos violentos.

Tareas de la pasantía técnica en audio y sonido

El propósito del puesto es brindar apoyo audiovisual y técnico durante las actividades de la Inddhh. Entre las principales funciones previstas se encuentran:

Preparar y operar equipamiento de sonido y audiovisual en eventos institucionales.

Editar audio y video de acuerdo con las necesidades de cada actividad.

Realizar el mantenimiento de los equipos del salón de actos e informar sobre necesidades de reparación o actualización.

Gestionar requerimientos de amplificación de sonido y transmisiones por streaming.

Apoyar al área de comunicación en la creación, edición y postproducción de contenidos audiovisuales.

Cubrir eventos que pueden desarrollarse en diferentes horarios o ubicaciones.

Primer plano de una consola de mezcla de audio analógica. Foto: Canva.

Requisitos del llamado para pasante de la Inddhh

Para participar del concurso es necesario cumplir con los siguientes requisitos excluyentes:

Ser ciudadano uruguayo y contar con cédula de identidad vigente.

Ser egresado y tener título de la tecnicatura en audiovisuales, con mención en captura y procesamiento de imagen y sonido; Tecnicatura superior en diseño de imagen y sonido; Tecnólogo en industria audiovisual con énfasis en diseño de imagen y sonido de UTU, o una formación análoga reconocida por el Ministerio de Educación y Cultura.

Tener formación en herramientas audiovisuales para edición y postproducción de videos y contenidos para redes.

Contar con formación en programas de captura y edición de sonido.

Manejar herramientas de streaming como Zoom, Teams, Meet y OBS.

Tener amplia flexibilidad horaria para cubrir eventos.

No estar realizando ni haber realizado una pasantía en otro organismo estatal, y no ocupar un cargo público remunerado, salvo cargos docentes.

Como requisito no excluyente, se valorará la formación específica en derechos humanos.

Cómo postularse a la pasantía del Poder Legislativo

La inscripción se realiza en el sitio web de la Inddhh . Al completar el formulario se deberá adjuntar currículum actualizado, cédula vigente, título de egreso, escolaridad con el promedio general y certificados que acrediten la formación excluyente.

Quienes no presenten toda la documentación al inscribirse quedarán fuera del proceso. Además, se deberá indicar en el formulario si la postulación se realiza al amparo de alguna de las cuotas previstas por la normativa vigente.

Las consultas pueden enviarse a concurso@inddhh.gub.uy o realizarse a través del teléfono 1948, internos 200 y 201. Las novedades del proceso de selección se publicarán en el apartado de llamados y concursos del sitio de la Inddhh .

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.