INAU abrió un llamado laboral por $101.547 mensuales: bases, requisitos y cómo postularse

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) abrió un llamado laboral para conformar una lista de prelación de egresados de perfiles en computación, informática o sistemas. La consultoría paga $ 101.547 mensuales más IVA, a valores de enero de 2026, y recibe postulaciones hasta el viernes 30 de octubre de 2026.

El trabajo se desarrollará de manera presencial en la División Gestión de Sistemas de Información de Infancias y Adolescencias, mediante una jornada de seis horas diarias de lunes a viernes, a través de un contrato que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga.

La convocatoria, dentro del proyecto PNUD URU 18/003, prevé cubrir inicialmente un cargo y permite contratar a una segunda persona de la lista si el servicio lo considera necesario.

Tareas a realizar para el llamado laboral del INAU

El objetivo del puesto es apoyar la gestión, el mantenimiento y el desarrollo del Sistema de Información para la Infancia (SIPI), además de contribuir a la integración, el procesamiento y la disponibilidad de datos para el monitoreo y la toma de decisiones.

Entre las principales tareas previstas se encuentran:

Participar en el análisis, diseño, implementación, prueba y despliegue de los sistemas gestionados por la división.

Realizar procedimientos y extracciones de información en bases de datos, especialmente mediante lenguajes como PL/SQL.

Elaborar y gestionar documentación sobre funcionalidades, procedimientos y uso de los sistemas.

Analizar y proponer la automatización de procesos.

Participar en instancias técnicas de formación y capacitación sobre los sistemas gestionados.

Fachada del edificio sede del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Requisitos para el llamado laboral de informática del INAU

La formación excluyente es un título de analista en computación, analista en sistemas o similar, o una titulación equivalente reconocida por el Ministerio de Educación y Cultura.

También es obligatorio contar con una empresa unipersonal registrada ante la Dirección General Impositiva (DGI) y el Banco de Previsión Social (BPS), ya que la vinculación será mediante un contrato de servicios.

Como requisitos deseables, se valorarán los siguientes conocimientos o antecedentes:

Manejo de bases de datos Oracle o similares, consultas y desarrollo de funciones o procedimientos en PL/SQL.

Desarrollo en J2EE.

Uso de entornos de desarrollo como Eclipse.

Sistemas operativos Linux.

Servicios web REST o SOAP.

El INAU también valorará la capacidad analítica y el trabajo en equipo para comprender y relevar nuevos requerimientos. La evaluación asignará hasta 40 puntos por formación, 30 por experiencia y 30 por entrevista.

La persona seleccionada no podrá mantener vínculos laborales o contratos que impidan la dedicación requerida o generen conflictos de interés. Tampoco podrá ser funcionaria del Estado, gobiernos departamentales, entes o servicios descentralizados, salvo en el caso de los docentes. Las bases incluyen otras incompatibilidades vinculadas con contratos del PNUD, organismos internacionales y relaciones de parentesco dentro del proyecto.

Escritorio de madera con una computadora, lapicera y una taza blanca de fondo. Foto: Canva.

Cómo postularse a la consultoría de sistemas del INAU

Las postulaciones se reciben hasta el viernes 30 de octubre de 2026 mediante el correo electrónico informatico_inau@inau.gub.uy , mientras que las bases de la convocatoria se encuentran publicadas en el portal Uruguay Concursa.

La documentación excluyente incluye copia de ambas caras del título, certificado de escolaridad, currículum vitae con referencias laborales cuando corresponda, fotocopia de la cédula de identidad vigente y fotocopia del carné de salud vigente, expedido o habilitado por el Ministerio de Salud Pública. Quienes acrediten requisitos deseables deberán adjuntar los certificados de estudios adicionales en informática y las constancias de experiencia laboral relacionadas.

Para consultas al respecto del llamado laboral se puede utilizar el mismo correo electrónico o llamar al 2915 0712, interno 116.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.