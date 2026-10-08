Canelones abrió un llamado laboral por $ 47.502 mensuales: se buscan 950 postulantes en ocho zonas

La Intendencia de Canelones abrió un llamado laboral externo para conformar un registro de aspirantes a ocupar el cargo de chofer en distintas dependencias del Gobierno departamental.

El puesto ofrece una retribución mensual nominal de $ 47.502 con una carga horaria de 40 horas semanales. La inscripción se realiza únicamente de forma online y cierra el jueves 22 de octubre.

El llamado contempla ocho registros territoriales que abarcan distintas zonas del departamento, desde Canelones capital hasta Tala y Montes, y los postulantes solo pueden inscribirse a uno de ellos.

Según el registro, se requiere licencia de conducir categoría C o D. La convocatoria también contempla lo dispuesto por la Ley 19.122 de ascendencia étnica y la Ley 19.684, integral para personas trans.

Tareas y funciones del cargo de chofer en Canelones

Quienes resulten seleccionados deberán cumplir las tareas descriptas en el Manual Descriptivo de Cargos y Funciones de la Intendencia. Entre las principales actividades previstas para el puesto de chofer se encuentran:

Trasladar personas y transportar objetos, maquinarias y materiales a requerimiento del superior.

Entregar y recibir materiales en general, responsabilizándose por ellos.

Cuidar el buen estado del vehículo utilizado, efectuando mantenimiento, reparaciones menores y limpieza.

Operar el equipo interior del camión regador de asfalto y transportar máquinas por medio de zorras.

Controlar lubricación, combustible, agua, batería y aire de cubiertas.

Operar equipo de radio e informar sobre el estado y funcionamiento del vehículo que conduce.

Las bases completas del llamado incluyen el detalle total de tareas y responsabilidades del cargo.

Manos de una persona sosteniendo el volante. Foto: Canva.

Requisitos para postularse al llamado de chofer en Canelones

La Intendencia estableció requisitos generales obligatorios y requisitos específicos excluyentes para acceder al puesto.

Requisitos generales obligatorios:

Tener 18 años cumplidos al cierre de la inscripción.

Ser ciudadano/a natural o legal e inscripto/a en el Registro Cívico Nacional.

Contar con cédula de identidad vigente y credencial cívica.

Tener carné de control en salud vigente.

Residir en la jurisdicción del registro al que se postula.

Requisitos específicos excluyentes:

Educación primaria completa.

Curso de idoneidad y pericia en el manejo de vehículos (BSE, Automóvil Club u otro equivalente).

Licencia de conducir de la categoría correspondiente al registro elegido.

No tener sanciones graves por alcoholemia o con autoridades de tránsito en los últimos cinco años.

No sumar más de cinco infracciones de tránsito en los últimos cinco años.

El proceso de selección incluye además preselección, ordenamiento aleatorio ante escribano público, un curso obligatorio de conducción preventiva, una prueba práctica eliminatoria y una evaluación psicolaboral y médica a cargo del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Un chofer manejando un automóvil, visto desde los asientos traseros. Foto: Canva.

Cómo postularse al llamado laboral de chofer en Canelones

Las inscripciones se reciben exclusivamente mediante formulario online disponible en el portal del Gobierno de Canelones. El plazo está abierto hasta las 15:30 horas del jueves 22 de octubre de 2026. La información brindada por el postulante tendrá carácter de declaración jurada.

Una vez realizado el ordenamiento aleatorio, la Intendencia comunicará oportunamente el período y lugar para la entrega de documentación, que deberá presentarse en carpeta e incluir cédula de identidad, credencial cívica, carné de salud, constancia de primaria completa, licencia de conducir y currículum vitae, entre otros documentos. Todas las comunicaciones del proceso se realizarán a través de la página web institucional de la Intendencia de Canelones. Para más detalles, se recomienda consultar las bases completas del llamado.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.