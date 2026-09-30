Cancillería abrió llamado laboral para seis puestos por un sueldo de $56.120 y 40 horas semanales

El Ministerio de Relaciones Exteriores abrió un llamado laboral para cubrir seis puestos de analista de contabilidad y finanzas, en régimen de provisoriato. Los cargos se desempeñarán en la Dirección Financiero Contable y la Dirección Administrativa del ministerio, con sede en el departamento de Montevideo.

La remuneración ofrecida es de $56.120 nominales a valores de enero de 2026, por 40 horas semanales efectivas de labor.

El puesto tiene como propósito desarrollar acciones analíticas en la gestión de los procesos contables, financieros y presupuestales de la organización, según indican las bases del llamado.

En ese contexto, la designación inicial será por 12 meses en carácter provisorio y, transcurrido ese plazo y previa evaluación, el funcionario o funcionaria quedará designado de forma definitiva en el cargo presupuestal correspondiente, conforme al artículo 5 de la Ley N° 19.996.

Tareas y funciones del cargo de analista de contabilidad y finanzas en Cancillería

Entre las principales actividades previstas para este llamado laboral se encuentran:

Realizar el registro, consolidación y análisis contable, financiero, presupuestal o de rendición de cuentas de la organización.

Analizar, interpretar y elaborar la información económico-financiera sobre el funcionamiento de las misiones, representaciones, delegaciones y oficinas consulares en el exterior.

Verificar la información contable preparada por las misiones, representaciones, delegaciones y oficinas consulares y la solidez de su sistema de control interno.

Realizar gestiones de tesorería, como la gestión de liquidez, flujos de caja, pagos, divisas y el contacto con entidades financieras.

Participar en los procesos de compras y contrataciones públicas, controlando las distintas etapas en los sistemas transversales correspondientes.

Elaborar informes solicitados por organismos y autoridades, tanto internas como externas.

Las bases del llamado detallan un listado más amplio de actividades, por lo que se recomienda a los interesados consultarlas en el portal Uruguay Concursa.

Persona revisando un informe financiero con gráficos de barras y circulares. Foto: Canva.

Requisitos para aplicar al puesto de analista de contabilidad y finanzas

Según las bases del llamado laboral, los requisitos se dividen en excluyentes y a valorar:

Requisitos excluyentes para el cargo:

Título de contador público expedido por la Universidad de la República ( Udelar ) o su equivalente otorgado por instituciones reconocidas por autoridad competente.

( ) o su equivalente otorgado por instituciones reconocidas por autoridad competente. O título de licenciado en administración expedido por la Udelar, o su equivalente otorgado por instituciones reconocidas por autoridad competente.

Requisitos a valorar (no excluyentes):

Cursos o conocimientos de herramientas ofimáticas, debidamente acreditados.

Cursos o conocimientos en sistemas informáticos de la administración central, como GEX, GRP, SIIF, SICE, SNIP o RUPE.

Cursos, especializaciones, posgrados, maestrías o talleres relacionados con compras estatales, gestión financiera y presupuestaria u otras actividades del puesto.

Experiencia igual o superior a un año, relacionada con las principales actividades del cargo, debidamente documentada, en el ámbito público y/o privado.

Cómo postularse al llamado laboral de analista de contabilidad y finanzas en Cancillería

El llamado permanece abierto hasta el martes 13 de octubre de 2026, según el cronograma publicado en el portal Uruguay Concursa, donde los interesados deben completar el formulario correspondiente ubicado en el sitio web junto a las bases del llamado.

Los aspirantes deberán registrarse como usuarios en el sitio para luego completar los datos requeridos. Se solicita la verificación de cada uno de los datos brindados al momento de la postulación, y se advierte que toda la información relacionada con comunicaciones o notificaciones respecto del llamado se realizará dentro del sitio.

Queda en responsabilidad de los postulantes mantenerse informados sobre los resultados, aunque también se habilitará la comunicación mediante el correo electrónico o el teléfono de contacto brindados durante la postulación.

Lupa apoyada sobre gráficos de barras financieras acompañada de una calculadora de escritorio. Foto: Canva.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.