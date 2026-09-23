Ministerio de Economía y Finanzas abre llamado para dos puestos con un sueldo de $64.986 por 40 horas semanales

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) abrió un llamado laboral para ocupar dos puestos como asesor en asuntos internacionales y cooperación con tareas a realizar bajo la Dirección General de Secretaría del MEF.

El puesto ofrece una remuneración nominal de $64.986, a valores de enero de 2026, por 40 horas semanales de trabajo. Las postulaciones para el cargo estarán abiertas hasta el lunes 5 de octubre y se realizarán a través del sitio de Uruguay Concursa.

Según lo explicado en las bases del llamado, el objetivo del cargo busca brindar asesoramiento en materia de asuntos internacionales, aportando desde la planificación, ejecución y seguimiento de la política exterior o relaciones internacionales.

Requisitos para el cargo de asesor en asuntos internacionales del MEF

Requisitos excluyentes para el cargo:

Título de licenciado en relaciones internacionales, expedido por la Universidad de la República o su equivalente otorgado por instituciones reconocidas por la autoridad competente.

o su equivalente otorgado por instituciones reconocidas por la autoridad competente. Igual a un año de experiencia en el ámbito público y/o privado relacionada con las principales actividades descritas.

Requisitos a valorar para el cargo:

Cursos de inglés debidamente acreditados.

Acreditación de cursos en la materia.

Más de un año de experiencia en el ámbito público y/o privado relacionada con las principales actividades descritas.

Un año o más de experiencia en áreas de consultoría en organismos internacionales y/o asesorías en relación a política comercial y acuerdos multilaterales.

Hombre de traje durante una reunión en una mesa de trabajo. Foto: Canva.

Principales tareas a realizar para el cargo de asesor en asuntos internacionales del MEF

Entre las principales actividades a desarrollar se destacan:

Asesorar, investigar e informar en el campo de las relaciones internacionales en general, y en particular sobre la integración regional.

Asesorar en materia de asuntos internacionales, cooperación internacional o política exterior, a jerarcas y otros actores internos de la organización, en el desarrollo de convenios, convenciones, negociaciones o cualquier otra acción alineada a la política y estrategia organizacional.

Cooperar en la elaboración de acuerdos de cooperación y amistad a nivel internacional con organismos y agencias internacionales de desarrollo.

Asesorar en materia de protocolo, ceremonial y relacionamiento con organismos internacionales y gobiernos extranjeros.

Atender solicitudes de datos e información en el ámbito de su competencia, elaborando los reportes e informes que le sean requeridos.

Asistir y participar en la elaboración, ejecución y seguimiento de proyectos de cooperación internacional.

Las bases indican que las labores a realizar demandarán altos niveles de exigencia en responsabilidad y confidencialidad por parte del postulante.

Dos personas en una oficina revisando un documento. Foto: Canva.

Cómo postularse para el cargo de asesor en asuntos internacionales del MEF

Los interesados deberán completar el formulario de inscripción digital disponible en el sitio web de Uruguay Concursa hasta el lunes 5 de octubre inclusive.

Los aspirantes deberán registrarse como usuarios en el sitio para luego completar los datos requeridos. Se solicita la verificación de cada uno de los datos brindados al momento de la postulación, y se advierte que toda la información relacionada con comunicaciones o notificaciones respecto del llamado se realizará dentro del sitio https://www.uruguayconcursa.gub.uy/ .

Queda en responsabilidad de los postulantes mantenerse informados sobre los resultados, aunque también se habilitará la comunicación mediante el correo electrónico o el teléfono de contacto brindados durante la postulación.