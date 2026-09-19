Ministerio de Economía y Finanzas abre un llamado laboral con un sueldo de $162.918 mensuales

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) abrió un llamado laboral para contratar a un consultor demógrafo que trabajará en el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el marco del Proyecto Fortalecimiento Institucional para una Mayor Competitividad en Uruguay, financiado por el Banco Mundial.

El cargo ofrece un honorario mensual de $ 162.918 más IVA, a valores del ejercicio 2026, por una carga horaria de 40 horas semanales en modalidad híbrida.

El objetivo de la consultoría es asesorar en las actividades asociadas a la explotación de los datos censales, la realización de estimaciones post censales y la definición conjunta entre la unidad de demografía y el área de registros administrativos del INE de los procesos de trabajo para actualizar el registro estadístico de población y la producción de indicadores demográficos.

Tareas y funciones del consultor demógrafo en el INE

Según las bases del llamado, entre las principales actividades que deberá desarrollar quien ocupe el cargo se encuentran:

Coordinar los datos censales para la producción, redacción y publicación de los Atlas Sociodemográficos del Censo 2023.

Ejecutar convocatorias a presentación de propuestas, evaluar propuestas y seleccionar las que se alinean con los requerimientos técnicos.

Evaluar y protocolarizar la actualización de las proyecciones de población, basada en información sobre los componentes del cambio observados luego del censo de 2023.

Elaborar y mantener vigente el Registro Estadístico de Población.

Asesorar y participar en la producción periódica de indicadores demográficos.

Proponer, producir y publicar informes periódicos con análisis de las tendencias demográficas del país, mediante la explotación de censos, encuestas y registros administrativos.

La lista completa de tareas, que incluye además la colaboración en la sistematización de recomendaciones para el próximo Censo de Población, puede consultarse en las bases del llamado publicadas en Uruguay Concursa.

Fachada del edificio sede del Ministerio de Economía y Finanzas. Foto: Estefania Leal/Archivo El País.

Requisitos para aplicar al llamado de consultor demógrafo

Entre los requisitos excluyentes de formación, el organismo pide:

Título de profesional universitario en sociología.

de profesional universitario en sociología. Título de maestría en demografía.

Un mínimo de dos años de experiencia en elaboración de proyecciones y estimación de población.

Como requisitos no excluyentes, que serán valorados en la evaluación, se tienen en cuenta el doctorado en demografía, la experiencia en coordinación técnica, en explotación de datos censales y otras fuentes de información demográfica, y en trabajos de investigación sobre población. También se ponderan competencias clave como capacidad analítica, de comunicación, proactividad y trabajo en equipo multidisciplinario.

El consultor seleccionado deberá contar con empresa unipersonal de servicios personales activa, no ser funcionario público (salvo excepciones previstas) y no poseer vínculos familiares con el coordinador del programa ni con otras personas con contrato vigente en el proyecto.

Fachada del edificio sede del Ministerio de Economía y Finanzas. Foto: Estefania Leal/Archivo El País.

Cómo postularse al llamado de consultor demógrafo en el MEF

Los interesados deben enviar su currículum vitae hasta el 27 de setiembre de 2026, hasta las 23:59 horas, a la dirección de correo electrónico ucp.llamados@mef.gub.uy , indicando en el asunto "Ref.: Consultor Demógrafo".

El currículum vitae debe presentarse siguiendo un orden específico establecido en las bases: referencia del llamado, datos de identificación personal, estudios cursados, antecedentes laborales, cursos y seminarios, y otros antecedentes.

Solo deben incluirse antecedentes de los cuales se posean documentos que los acrediten, aunque estos no serán requeridos en primera instancia.

La contratación es por 12 meses a partir de la firma del contrato, con posibilidad de prórroga hasta la finalización del proyecto. El consultor desarrollará sus tareas de forma presencial en las oficinas del INE, ubicadas en Liniers 1280. Para más información, se puede consultar las bases completas del llamado en el portal Uruguay Concursa .

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.