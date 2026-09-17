UTEC abre un llamado laboral por un sueldo de $ 47.255 y una carga de 30 horas semanales

La Universidad Tecnológica (UTEC) abrió un llamado laboral para conformar un registro de aspirantes al cargo de asistente administrativo I (escalafón AD, grado 3) que desempeñará tareas en el Centro de Desarrollo de Personas (CDP) del Instituto Tecnológico Regional Oeste (ITRO), en la ciudad de Fray Bentos. La remuneración es de $ 47.255 nominales por 30 horas semanales y el plazo de inscripción vence el 29 de setiembre.

El llamado prevé un contrato interino por 12 meses. Para los candidatos externos, los tres primeros meses son a prueba y el vínculo es renovable según el cumplimiento de los objetivos del puesto, con posibilidad de presupuestación en el cargo una vez cumplidos los requisitos.

El propósito general del puesto es realizar la gestión operativa y administrativa del Centro de Desarrollo de Personas (CDP) en el ITR Oeste, además de otras tareas que le sean encomendadas.

Tareas y funciones del asistente administrativo en el Centro de Desarrollo de Personas de UTEC

Entre las principales actividades previstas para el cargo, las bases del llamado detallan:

Ejecutar las tareas operativas y administrativas de los distintos procesos del Centro de Desarrollo de Personas en el ITRO.

Gestionar el proceso de llamados de UTEC , desde la publicación hasta el alta del nuevo contrato, controlando la documentación requerida.

, desde la publicación hasta el alta del nuevo contrato, controlando la documentación requerida. Colaborar con los miembros del Tribunal en la agenda de entrevistas y coordinar su realización.

Gestionar el ingreso de nuevos colaboradores y las solicitudes de los diferentes tipos de licencias.

Canalizar y responder consultas de candidatos y colaboradores vinculadas a los procesos del CDP de la región Oeste.

Mantener actualizados los sistemas de información de UTEC y de otros organismos, así como las planillas de seguimiento.

Asistir en la organización de eventos del CDP y dar apoyo administrativo a otras regiones cuando sea solicitado.

El cargo dependerá técnica y administrativamente de la Coordinadora del Centro de Desarrollo de Personas del ITRO. La lista completa de funciones figura en las bases de la convocatoria.

Fachada del Instituto Tecnológico Regional Suroeste de la UTEC. Foto: Sitio web de UTEC/Juan Manuel Ramos.

Requisitos para postularse a la oferta laboral en el ITR Oeste

Formación académica

Egresado de UTU de las carreras terciarias del área de administración o recursos humanos.

O estudiantes con al menos el 50% de avance en carreras universitarias de grado en relaciones laborales, administración de empresas, gestión humana o formación equivalente.

La postulación solo será efectiva si se acompaña de la escolaridad y/o constancias que respalden la formación declarada.

Experiencia

Al menos un año en tareas administrativas.

Se valorará experiencia en tareas del área de recursos humanos.

Entrada principal del Instituto Tecnológico Regional (ITR) Suroeste. Foto: Sitio web de UTEC.

Conocimientos específicos

Nivel básico de inglés.

Manejo de herramientas de Google Workspace.

Capacitaciones relacionadas con procesos de gestión humana.

Entre las condiciones de trabajo, las tareas se desempeñan de forma presencial en la sede Fray Bentos, por lo que se exige radicación en esa ciudad o en localidades cercanas —entendidas como aquellas a unos 70 kilómetros de traslado, sin incluir Montevideo—. También se pide disponibilidad para movilizarse en el territorio nacional, con gastos cubiertos por UTEC mediante el régimen de viáticos.

El proceso de selección tiene cuatro etapas eliminatorias: preselección (que prioriza a candidatos internos presupuestados, luego interinos y finalmente externos), estudio de méritos (hasta 40 puntos), entrevista con el tribunal (hasta 45 puntos) y evaluación psicolaboral (hasta 15 puntos). Para aprobar el concurso e integrar el orden de prelación se necesitan al menos 60 puntos en la suma de todas las etapas.

Fachada del Instituto Tecnológico Regional (ITR) Suroeste. Foto: Sitio web de UTEC.

Cómo postularse al llamado laboral de UTEC en Fray Bentos

Los interesados deben inscribirse completando su CV y adjuntando la documentación requerida en la sección Capital Humano de la página web de UTEC, en la publicación Ref. ITRO 2/26. El período de inscripción comenzó el 14 de setiembre y cierra el 29 de setiembre de 2026, hasta las 23:59 horas.

Las consultas se reciben en la casilla capitalhumano@utec.edu.uy y más información institucional está disponible en www.utec.edu.uy . Para el detalle completo de condiciones de ingreso, etapas y disposiciones, se recomienda consultar las bases del llamado.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.