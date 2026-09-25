Abren llamado laboral para 150 bomberos zafrales durante el verano: el salario supera los $ 67.000

La Dirección Nacional de Bomberos, dependiente del Ministerio del Interior, abrió un llamado laboral para ocupar 150 cargos de bomberos contratados zafrales para la temporada 2026-2027 en todo el territorio nacional.

Las bases del llamado indican que los cargos tendrán una remuneración nominal mensual de $67.728 por una carga horaria de ocho horas diarias de labor con un día de descanso semanal.

La contratación temporal tendrá una duración de cuatro meses, comprendida entre el 1° de diciembre de 2026 y el 31 de marzo de 2027.

Los funcionarios contratados serán destinados, según las necesidades del servicio, a subunidades operativas de cualquier parte del país, ubicadas principalmente en zonas costeras, sin contemplación de su lugar de residencia actual.

El concurso se realiza al amparo del artículo 131 de la Ley N.° 17.296, y se incluyen cupos reservados por acciones afirmativas: un 8% para personas afrodescendientes, un 1% para personas trans y un 2% para personas víctimas de delitos violentos.

Bomberos trabajando durante un incendio en Montevideo. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

Tareas y funciones del cargo de bombero zafral en la Dirección Nacional de Bomberos

Las personas contratadas desempeñarán tareas de carácter operativo abocadas principalmente al combate de incendios forestales y a la atención de emergencias durante la temporada de verano.

Entre las principales responsabilidades del puesto, la Dirección Nacional de Bomberos destaca las siguientes:

Participar en las intervenciones operativas y tareas inherentes a la función de bomberos durante la temporada estival.

Ejecutar tareas operativas de riesgo que requieren aptitudes físicas acordes, incluyendo fuerza y resistencia.

Mantener un desempeño operativo ágil y eficiente, sustentado en un adecuado estado físico.

Conducir vehículos oficiales cuando las necesidades del servicio lo requieran y conforme a la normativa vigente.

Actuar priorizando la seguridad personal y de terceros, evitando la exposición a riesgos innecesarios.

Realizar toda tarea asignada por un superior jerárquico equivalente a "Bombero Grado 1".

Además de la remuneración fijada, el personal tendrá derecho a atención médica en Sanidad Policial (o instituciones médicas colectivizadas en el interior), alojamiento en el destacamento asignado durante el servicio, alimentación, ropa de trabajo, equipo de protección personal y capacitación en prevención y combate de incidentes forestales.

Bomberos trabajando durante un incendio en Montevideo. Foto: Leonardo Maine/Archivo El País

Requisitos para aplicar al puesto en la Dirección Nacional de Bomberos

Para postularse, los aspirantes deben cumplir con una serie de condiciones generales y obligatorias.

Requisitos excluyentes para el cargo:

Ser ciudadano natural o legal con más de cinco años de ejercicio al vencimiento de la inscripción.

Poseer entre 18 y 35 años cumplidos a la fecha de cierre de la inscripción.

Tener primaria completa aprobada al vencimiento de la inscripción.

Cédula de identidad vigente, credencial cívica con constancia de voto de las elecciones obligatorias y certificado de antecedentes judiciales.

Poseer libreta de conducir categoría A con vigencia mínima al 1° de abril de 2027.

Ficha médica de aptitud física para rendir las pruebas, vacuna antitetánica vigente y no presentar patologías o discapacidades que impidan el esfuerzo físico intenso.

Requisitos no excluyentes (valorados):

Licencia de conducir categoría B o superior.

Experiencia acreditable como conductor por un lapso superior a un año.

Desempeño previo como bombero zafral en temporadas anteriores.

En cuanto a las incompatibilidades, los postulantes no podrán mantener otros vínculos con la Administración Pública ni percibir pasividades o retiros públicos. Asimismo, existen prohibiciones para quienes posean antecedentes penales, anotaciones policiales por delitos, o hayan sido destituidos de la función pública.

Bomberos trabajando durante un incendio en Rocha. Foto: Ejército Nacional en X.

Cómo postularse al llamado laboral en el Ministerio del Interior

La inscripción para ocupar uno de los 150 puestos de bombero zafral se realiza exclusivamente a través del formulario web disponible en el sitio oficial del Ministerio del Interior . El período de postulación comenzó el 25 de setiembre y se extenderá hasta el domingo 11 de octubre de 2026 inclusive.

Una vez completado el registro web, el aspirante recibirá una constancia de inscripción al correo electrónico declarado, la cual deberá imprimir y presentar de forma obligatoria en cada una de las instancias del proceso. Para más información y acceso a las bases completas , los interesados deben consultar la sede electrónica del portal gub.uy .

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.