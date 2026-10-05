OSE abrió un llamado laboral con un sueldo mensual de $160.000 por 36 horas y 15 minutos semanales

La Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) abrió un llamado laboral para contratar a un abogado que se desempeñe como consultor jurídico de la Gerencia de Programas con Financiamiento Externo (GPFE).

El puesto ofrece una remuneración mensual de $160.000 más IVA por una carga horaria de 36 horas y 15 minutos semanales, bajo la modalidad de contrato de servicios por 12 meses, con posibilidad de prórroga.

El cargo se enmarca en el Proyecto de Construcción de la Presa sobre el arroyo Casupá, en la cuenca del río Santa Lucía, financiado por un préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF). El consultor deberá asesorar jurídicamente a la GPFE en la ejecución de ese proyecto y de otros programas de OSE que cuenten con financiamiento externo.

Tareas y funciones del abogado para la GPFE de OSE

Entre las principales actividades previstas para el cargo, las bases del llamado detallan:

Brindar asesoramiento jurídico en materia de derecho administrativo, contratación pública y convenios de préstamo.

Participar en procedimientos de imposición de servidumbres, expropiaciones y toma urgente de posesión, tanto en el ámbito administrativo como judicial.

Elaborar informes jurídicos vinculados con adquisiciones y contrataciones según normativa local e internacional.

Asesorar en la elaboración y seguimiento de convenios marco, cooperaciones técnicas y otros instrumentos jurídicos con organismos nacionales e internacionales.

Participar en misiones y reuniones de negociación o modificación de convenios de préstamo y contratos.

Integrar comisiones asesoras o de evaluación en procedimientos de contratación y adquisiciones, cuando corresponda.

La lista completa de tareas puede consultarse en las bases del llamado disponibles en el Portal Uruguay Concursa.

Personas en una oficina revisando documentos. Foto: Canva.

Requisitos para aplicar al puesto de abogado en OSE

Entre los requisitos excluyentes, se exige:

Título de doctor/a en Derecho, doctor/a en Derecho y Ciencias Sociales o abogado, expedido por la Universidad de la República o universidades privadas equivalentes.

o universidades privadas equivalentes. Experiencia mínima de 1 año en el ejercicio de la profesión vinculada con programas y proyectos financiados por organismos internacionales.

Experiencia mínima de 3 años en el ejercicio de la profesión.

Disponibilidad para trabajar en Montevideo y viajar al interior del país con asiduidad semanal, incluyendo pernocte.

Como requisitos no excluyentes, se valorarán:

Posgrado o maestría relacionados con el objeto de la consultoría, o formación en compras públicas y derecho administrativo y comercial.

Manejo fluido de procesadores de texto, planillas electrónicas y otras herramientas informáticas.

Experiencia superior a 1 año vinculada con programas de organismos internacionales, incluyendo negociación de préstamos y análisis jurídico de convenios.

Capacidad de comunicación y trabajo en equipo, y comprensión de los objetivos de la consultoría.

Para la selección se evaluará: formación (25 puntos), experiencia laboral (50 puntos), capacidad de comunicación y trabajo en equipo (10 puntos) y comprensión de los objetivos de la consultoría (15 puntos). Solo se considerarán los postulantes que alcancen al menos el 60% del puntaje total.

Persona señalando la pantalla de una laptop durante una reunión. Foto: Canva.

Cómo postularse al llamado laboral de abogado en OSE

Los interesados deben enviar su currículum vitae, con el formato y orden de información que exigen las bases, al correo electrónico pfe.llamados@ose.com.uy , indicando en el asunto "Ref. PC Nº001/26 Abogado para la Gerencia de Programas con Financiamiento Externo de OSE".

El plazo de inscripción permanece abierto desde el 5 de octubre y vence el 21 de octubre de 2026 inclusive. OSE confirmará la recepción del CV dentro de las 24 horas hábiles siguientes a su envío. Para más información, se puede consultar a la misma casilla de correo o revisar las bases completas del llamado en el Portal Uruguay Concursa.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.