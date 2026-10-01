Inumet abrió un llamado laboral con un sueldo de $59.751 por 160 horas mensuales: exige ciclo básico completo

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) abrió un llamado laboral para contratar a una persona como chofer en el Departamento de Servicios Generales de su sede central, en la ciudad de Montevideo.

El puesto ofrece una remuneración de $59.751 por 160 horas mensuales de trabajo. Las bases del llamado detallan que el contrato será de 12 meses y estará disponible hasta el miércoles 28 de octubre de 2026.

El puesto tiene como función principal la conducción de vehículos del instituto para el traslado de personas e instrumental específico de la institución.

Requisitos para aplicar al llamado laboral de chofer en Inumet

Requisitos excluyentes para el cargo:

Tener 18 años de edad o más al cierre de la inscripción.

Poseer ciudadanía natural o legal (con al menos tres años de obtenida la carta correspondiente).

Cédula de identidad vigente y credencial cívica con inscripción en el Registro Cívico Nacional.

Acreditar el voto en el último acto electoral obligatorio y contar con control en salud vigente.

Ciclo básico completo de Educación Secundaria o su equivalente en el Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP-UTU).

Libreta de conducir profesional habilitante de carácter nacional vigente en categorías B, C, D o F.

Experiencia mínima de 3 años en conducción profesional de vehículos de pasajeros y tareas afines, acreditada mediante historia laboral del Banco de Previsión Social ( BPS ) o carta membretada y firmada.

( ) o carta membretada y firmada. Presentar la historia del conductor expedida por la División de Tránsito y Transporte de la IMM o del gobierno departamental correspondiente

Requisitos a valorar para el cargo:

Formación documentada en mecánica automotriz, primeros auxilios, seguridad vial o atención al público.

Capacitaciones brindadas por el Banco de Seguros del Estado ( BSE ) relacionadas con las funciones a desempeñar.

( ) relacionadas con las funciones a desempeñar. Experiencia laboral en el área pública o privada superior a los 3 años requeridos en las bases.

Un chofer manejando un automóvil, visto desde los asientos traseros. Foto: Canva.

Tareas y funciones desarrolladas en el cargo de chofer en Inumet

Entre las responsabilidades asignadas al cargo se destacan las siguientes labores operativas:

Conducir vehículos del instituto para transporte de personas y/o instrumental meteorológico.

Viajar al interior del país para trasladar personal e instrumental a las distintas estaciones meteorológicas, con disponibilidad para pernoctar en el destino cuando sea requerido.

Controlar el normal funcionamiento del vehículo asignado, velar por su higiene y gestionar el mantenimiento básico durante su uso.

Llevar el reporte diario de las tareas desarrolladas, registrando hora de salida, llegada, kilometraje e informes de siniestros.

Comunicar desperfectos del vehículo e informar a la superioridad sobre los resultados de las reparaciones efectuadas.

Manos de una persona sosteniendo el volante. Foto: Canva.

Cómo postularse para el cargo de chofer en Inumet

Los interesados deberán completar el formulario de inscripción digital disponible en el sitio web de Uruguay Concursa . El plazo para efectuar la postulación vence el próximo miércoles 28 de octubre de 2026.

Los aspirantes deberán registrarse como usuarios en el sitio para luego completar los datos requeridos. Se solicita la verificación de cada uno de los datos brindados al momento de la postulación, y se advierte que toda la información relacionada con comunicaciones o notificaciones respecto del llamado se realizará dentro del sitio https://www.uruguayconcursa.gub.uy/ .

Queda en responsabilidad de los postulantes mantenerse informados sobre los resultados, aunque también se habilitará la comunicación mediante el correo electrónico o el teléfono de contacto brindados durante la postulación.