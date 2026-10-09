Intendencia de Canelones abre un llamado laboral por $76.106 mensuales para 16 cargos

La Intendencia de Canelones publicó un llamado laboral para 16 postulantes que busquen desempeñarse como licenciados en educación física a cargo de la Dirección General de Deportes del departamento.

El puesto ofrece una remuneración de $76.106 por 40 horas semanales de trabajo, de 8 horas diarias, con un régimen de cinco días de trabajo y dos de descanso.

No obstante, según detallan las bases del llamado , los profesionales seleccionados asumirán contrato de función pública y podrán ser convocados a cumplir tareas en jornadas de sábados, domingos y feriados, según se requiera.

Los cupos disponibles para el llamado están divididos en seis registros diferentes, dentro del departamento.

El Registro 1, que incluye el Municipio de Las Piedras (La Paz, Las Piedras, 18 de Mayo y Progreso), cuenta con cuatro cupos.

(La Paz, Las Piedras, 18 de Mayo y Progreso), cuenta con cuatro cupos. El Registro 2, que abarca el Municipio de Canelones (Canelones, Santa Lucía, Los Cerrillos, Aguas Corrientes y Juanicó), tiene dos cupos.

(Canelones, Santa Lucía, Los Cerrillos, Aguas Corrientes y Juanicó), tiene dos cupos. El Registro 3, que incluye al Municipio de Tala (Migues, Montes, Tala, San Jacinto), cuenta con dos cupos.

(Migues, Montes, Tala, San Jacinto), cuenta con dos cupos. El Registro 4, que comprende el Municipio de Atlántida (La Floresta, Parque del Plata, Atlántida, Salinas, Empalme Olmos y Soca), tiene dos cupos.

(La Floresta, Parque del Plata, Atlántida, Salinas, Empalme Olmos y Soca), tiene dos cupos. El Registro 5, que cubre el Municipio de Ciudad de la Costa (Ciudad de la Costa, Paso Carrasco, Colonia Nicolich, Pando, Barros Blancos, Suárez y Andaluz), tiene cuatro cupos.

(Ciudad de la Costa, Paso Carrasco, Colonia Nicolich, Pando, Barros Blancos, Suárez y Andaluz), tiene cuatro cupos. El Registro 6, que incluye el Municipio de Santa Rosa (Santa Rosa, San Bautista, San Antonio, Sauce y San Ramón), cuenta con dos cupos.

Profesor de educación física tomando apuntes en medio de una clase. Foto: Canva.

Requisitos para aplicar al puesto en la Intendencia de Canelones

Requisitos excluyentes para el cargo:

Poseer título de licenciado en educación física expedido o revalidado por el Instituto Superior de Educación Física (ISEF) de la Universidad de la República , o reconocido por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC); o título de profesor de educación física otorgado por el ISEF .

, o reconocido por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC); o título de profesor de educación física otorgado por el . Tener 18 años cumplidos al momento del cierre de la inscripción.

Ser ciudadano natural o legal (con tres años de obtención de la carta de ciudadanía).

Contar con cédula de identidad, credencial cívica y carné de salud vigentes.

Requisitos a valorar para el cargo:

Formación probada en cursos o estudios vinculados a la disciplina.

Experiencia previa comprobable en tareas afines al perfil solicitado.

Tareas y funciones del cargo de licenciado en educación física de la Intendencia de Canelones

Entre las responsabilidades asignadas al cargo se destacan las siguientes labores operativas:

Participar en la planificación y ejecución de programas de educación física, así como en eventos deportivos, torneos y encuentros regionales.

Promover el desarrollo del deporte, la recreación y la actividad física a nivel comunitario.

Estudiar las realidades culturales, sociales y etarias de la población atendida.

Elaborar diagnósticos de situación en los distintos ámbitos territoriales de trabajo.

Orientar procesos educativos y respaldar la gestión técnica del área.

Profesora de educación física con un cronómetro digital en la mano. Foto: Canva.

Cómo postularse al trabajo de licenciado en educación física en la Intendencia de Canelones

Las inscripciones se recepcionarán exclusivamente a través del sitio web institucional de la comuna canaria . El plazo para completar el formulario digital estará habilitado desde las 09:00 horas del martes 13 de octubre hasta las 15:30 horas del martes 27 de octubre de 2026.

Durante ese plazo, y hasta el miércoles 28 de octubre inclusive, los aspirantes deberán entregar presencialmente sus carpetas de méritos en el municipio correspondiente. Allí, se deberá presentar el currículum vitae y la documentación probatoria, además de exhibir la cédula, credencial y carné de salud vigentes.