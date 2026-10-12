Abren llamado laboral para cubrir 30 cargos por un sueldo de $55.821: última semana para postularse

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) abrió un llamado laboral para cubrir 30 puestos de gestor administrativo en la Dirección General de Secretaría. El cargo posee una remuneración de $55.821 nominales, a valores de enero de 2026, por 40 horas semanales efectivas de trabajo.

El vínculo será mediante un contrato de función pública. Su duración se determinará en cada caso y no podrá superar un año, aunque podrá prorrogarse hasta un máximo de cuatro años.

Según establecen las bases del llamado, los puestos se desempeñarán habitualmente en el departamento de Montevideo, aunque se exige disponibilidad para trasladarse al interior del país cuando el servicio lo requiera.

Por otro lado, del total de plazas disponibles, tres están reservadas para personas afrodescendientes, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley N° 19.122. Si ese cupo no puede cubrirse, se recurrirá al orden general de prelación final.

Fachada del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Tareas y funciones del cargo de gestor administrativo del Mides

El objetivo del cargo se basa en desarrollar operaciones de apoyo administrativo para los procesos de soporte del organismo. Entre las principales actividades previstas se encuentran:

Recibir, preparar, controlar, enviar y archivar documentos.

Atender solicitudes de datos y elaborar notas, reportes e informes.

Registrar, controlar y tramitar información en sistemas de gestión administrativa y contable.

Brindar apoyo de secretaría a comisiones o equipos de trabajo, incluida la elaboración de actas.

Atender y orientar a usuarios internos y externos.

Mantener actualizados los registros administrativos y apoyar el ingreso de documentación contable.

Hombre realizando anotaciones mediante un trabajo administrativo. Foto: Canva

Requisitos del llamado laboral para trabajar como gestor administrativo

El requisito excluyente de formación es contar con bachillerato completo de Educación Secundaria, de Educación Técnico Profesional-UTU o su equivalente en una institución reconocida por la autoridad competente. La convocatoria no establece experiencia laboral excluyente.

En el caso de quienes se presenten por la cuota para afrodescendientes, será necesario completar y firmar la declaración jurada publicada en Uruguay Concursa. El documento deberá adjuntarse cuando lo solicite el tribunal del concurso.

Requisitos a valorar para el cargo:

Formación finalizada como auxiliar administrativo contable o similar, de al menos un año de duración.

Bachillerato tecnológico, cursos técnicos terciarios en administración o formación equivalente.

Estudios de hasta segundo año aprobado en contador público, administración o economía.

Cursos o conocimientos de herramientas informáticas.

Experiencia de seis meses o más en tareas administrativas o contables, manejo de expedientes electrónicos y atención al usuario.

Mujer utilizando el teclado de una computadora sobre un escritorio. Foto: Canva.

Cómo postularse al llamado laboral del Mides

El período de inscripción finalizará el lunes 19 de octubre de 2026. La convocatoria y sus bases están publicadas en el portal Uruguay Concursa, donde también se encuentra la declaración jurada requerida para quienes se postulen por la cuota para afrodescendientes.

Los aspirantes deberán registrarse como usuarios en el sitio para luego completar sus datos. Se solicita la verificación de cada uno de los datos brindados al momento de la postulación, y se advierte que toda la información relacionada con comunicaciones o notificaciones respecto del llamado se realizará dentro del sitio https://www.uruguayconcursa.gub.uy/ .

Queda en responsabilidad de los aspirantes mantenerse informados sobre los resultados, aunque también se habilitará la comunicación mediante el correo electrónico o el teléfono de contacto brindados durante la postulación.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.