Policía Científica abre llamado laboral para dos cargos por $70.811 por 40 horas semanales

El Ministerio del Interior, a través de la Dirección Nacional de Policía Científica, abrirá un llamado laboral para cubrir dos cargos de oficial ayudante, especialidad laboratorista de análisis informático, con una remuneración de $70.811 nominales, por una carga de 40 horas semanales.

El monto, expresado a valores de enero de 2026, incluye compromiso de gestión y presentismo. El concurso será bajo la modalidad de oposición y méritos, y los puestos pertenecen al escalafón policial y al subescalafón Policía Técnico Profesional.

El lugar habitual de trabajo será la Dirección Nacional de Policía Científica. La naturaleza del vínculo es efectiva, sujeta a las disposiciones legales y reglamentarias indicadas en las bases.

Antes de la designación, las personas seleccionadas deberán presentar una declaración jurada sobre incompatibilidades y prohibiciones para el ingreso a la Policía Nacional. Entre otros puntos, no podrán mantener vínculos incompatibles con la Administración Pública ni estar alcanzadas por inhabilitaciones, desvinculaciones por faltas graves u otras prohibiciones previstas en las bases.

Fachada del Ministerio del Interior. Foto: Estefanía Leal

Requisitos del concurso para laboratorista de análisis informático

Las personas interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos generales y obligatorios al cierre del período de inscripción:

Ser ciudadano natural o legal con más de cinco años de ejercicio.

Tener entre 18 y 45 años .

. Contar con cédula de identidad vigente y en buenas condiciones.

Presentar credencial cívica y constancias de voto.

Acreditar buena conducta mediante el certificado de antecedentes judiciales.

Tener bachillerato completo, sin materias previas de Secundaria o su equivalente de UTU.

Contar con carné de salud vigente expedido por un prestador autorizado por el Ministerio de Salud Pública.

Poseer alguno de los siguientes títulos universitarios: licenciatura en informática, licenciatura en sistemas, ingeniería en analista en informática o licenciatura en tecnologías de la información, expedido por la Universidad de la República o un título equivalente otorgado por instituciones reconocidas por la autoridad competente.

Residir en Montevideo, Canelones o San José.

Las bases advierten que no haber votado en las elecciones generales y departamentales no podrá subsanarse mediante el pago de la multa. Por otro lado, los requisitos valorados se centran en la certificación en gestión de calidad y la acreditación de cursos relacionados a informática, en los últimos 10 años, como software forense (UFED, AXIOM, WITNESS) y ciberseguridad. Además, se acreditará la experiencia en tareas afines al puesto ofrecido tanto en el ámbito público como privado.

Cómo postularse al llamado del Ministerio del Interior

La inscripción se realizará mediante el formulario web disponible en la página del concurso, entre el 27 de octubre y el miércoles 11 de noviembre de 2026. Al completar el trámite, cada aspirante recibirá una constancia y un número de postulante.

La fecha y el lugar para presentar la documentación se informarán posteriormente. Entre los documentos requeridos figuran la constancia de inscripción, cédula, credencial y constancias de voto, título universitario, comprobante de domicilio y certificados que acrediten la formación y experiencia declaradas.

Fachada del edificio sede del Ministerio del Interior, ubicado en Mercedes y Julio Herrera y Obes, barrio Centro, ciudad de Montevideo, ND 20240527, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Quienes quieran ampararse en el artículo 94 del Decreto 240/020 deberán comunicarlo antes del vencimiento de la inscripción al correo cientifica-llamado@minterior.gub.uy, dirigido al ministro del Interior. Tendrán que adjuntar la constancia con el número de postulante, una copia de la cédula y un teléfono de contacto.

La formación o experiencia obtenida en el exterior deberá estar legalizada o apostillada, traducida cuando corresponda y, para los estudios, revalidada por el organismo nacional competente. Para conocer los requisitos excluyentes específicos y todas las etapas del concurso, se deben consultar las bases y el formulario de descripción del cargo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.