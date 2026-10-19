OSE abrió un llamado laboral para 225 cargos con sueldos de $ 49.113 y bajos requisitos para postularse

La Administración de las Obras Sanitarias del Estado ( OSE ) abrió un llamado laboral para contratar 225 peones zafrales en distintas localidades del país. El puesto tiene una remuneración mensual de $ 49.113 según la escala general de retribuciones vigente a enero de 2026.

Se trata de un concurso gestionado por la Gerencia de Gestión del Capital Humano del organismo, con contratos de cuatro meses de duración bajo modalidad zafral, dentro de un período que va del 2 de diciembre de 2026 al 1° de abril de 2027.

Las 225 vacantes disponibles para el llamado se reparten por regiones en todo el territorio nacional:

Centro : comprende a Canelones, Atlántida, Ciudad de la Costa, Durazno, Florida y Las Piedras, concentra 71 puestos.

: comprende a Canelones, Atlántida, Ciudad de la Costa, Durazno, Florida y Las Piedras, concentra 71 puestos. Noreste , que incluye Cerro Largo, Rivera y Tacuarembó, con 43 puestos.

, que incluye Cerro Largo, Rivera y Tacuarembó, con 43 puestos. Litoral Sur , integrada por Soriano, Colonia, Flores, Libertad-Kiyú y Ciudad del Plata, cuenta con 41 puestos disponibles.

, integrada por Soriano, Colonia, Flores, Libertad-Kiyú y Ciudad del Plata, cuenta con 41 puestos disponibles. Sureste , comprendida por Lavalleja, Rocha y Treinta y Tres, cuenta con 30 vacantes.

, comprendida por Lavalleja, Rocha y Treinta y Tres, cuenta con 30 vacantes. Litoral Norte , conformada por Río Negro, Artigas, Paysandú y Salto, cuenta con 28 puestos.

, conformada por Río Negro, Artigas, Paysandú y Salto, cuenta con 28 puestos. Además, hay seis cargos en la Planta de Aguas Corrientes y otros seis puestos en la Gerencia de Operaciones Técnicas.

Del total de puestos, 18 están reservados para personas afrodescendientes (Ley N° 19.122) y tres para personas trans (Ley N° 19.684), siempre que cumplan con los requisitos excluyentes.

Fachada del edificio sede de Obras Sanitarias del Estado (OSE), en Montevideo. Foto: Leonardo Carreño/Archivo El País.

Requisitos para postularse a los puestos de peón zafral en OSE

Requisitos excluyentes:

Ser ciudadano uruguayo o tener no menos de tres años de ciudadanía legal uruguaya.

Tener entre 18 y 55 años al momento de la inscripción.

Cédula de identidad vigente.

Ciclo básico completo, tercer año de liceo o UTU completo.

No desempeñar ningún cargo público remunerado, con excepción de cargos docentes, al momento de firmar el contrato.



Al momento del ingreso se deberá presentar la cédula de identidad, la credencial cívica, el certificado de habilitación policial, la acreditación de primaria completa, el control de salud vigente y el formulario de declaración jurada de la ONSC, entre otros documentos.

Cómo postularse al llamado laboral de OSE y hasta cuándo hay plazo

La inscripción se realiza únicamente en línea, a través del formulario electrónico disponible en la página web de OSE , también reconocido como “Concurso CE 0007/26”, con un período de inscripción abierto hasta el martes 3 de noviembre a las 14:30 horas.

Según lo establecido en las bases del llamado, las fechas de inscripción se distribuyen según el dígito verificador de la cédula de identidad del postulante:

0 y 1, el 19 y 20 de octubre

2 y 3, el 21 y 22 de octubre.

4 y 5, el 23 y 24 de octubre.

6 y 7, el 25 y 26 de octubre.

8 y 9, el 27 y 28 de octubre.



Del 29 de octubre al 3 de noviembre pueden inscribirse todos los dígitos.

Fachada OSE Foto: IMM

No obstante, se aclara que no se aceptan inscripciones en más de una localidad por departamento: hacerlo implica el rechazo de todas las postulaciones.

La selección se define por sorteo (ordenamiento aleatorio informático) ante escribano público, con titulares y hasta el séxtuple de suplentes por cada puesto. El orden de prelación tendrá una vigencia de 12 meses desde la resolución de contratación.

Las consultas se reciben en concursoseleccionydesarrollo@ose.com.uy y por el número de teléfono 1952, internos 3024, 3049, 3094, 3097 y 3098. Además, las bases del llamado pueden consultarse en Uruguay Concursa .

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.