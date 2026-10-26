OSE abrió un llamado laboral con un sueldo mensual de $ 111.915 por una carga de 40 horas semanales

La administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) abrió un llamado laboral para contratar a un consultor en ingeniería industrial mecánica, con sueldo mensual de $ 111.915 más IVA (a valores de 2026) por una carga horaria de 40 horas semanales.

El cargo se enmarca en el Programa de Universalización del Saneamiento en el Uruguay, que busca mejorar la calidad de vida de la población mediante inversiones en alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales en localidades del interior del país.

Se trata de un único puesto, bajo la modalidad de contrato de arrendamiento de servicios. El llamado, se encuentra publicado en el portal Uruguay Concursa, aunque el proceso de selección es responsabilidad exclusiva de OSE. Las postulaciones se reciben hasta el domingo 8 de noviembre de 2026.

El contrato tendrá una duración de 12 meses, prorrogable dentro del plazo de ejecución del proyecto a criterio del organismo. El consultor trabajará en la sede central de OSE, también conocido como Edificio Cordón, en Montevideo, o en otro lugar a convenir, y eventualmente podrá requerirse que viaje al interior del país, con locomoción proporcionada por el organismo.

Grupo de profesionales revisando y señalando planos. Foto: Canva.

Tareas del consultor en Ingeniería Industrial Mecánica en OSE

El profesional colaborará con el equipo de la Gerencia de Saneamiento de OSE en la planificación, preparación, gestión, coordinación, seguimiento y monitoreo de los proyectos vinculados al programa. Entre las principales actividades previstas figuran:

Brindar asistencia técnica y supervisión en el diseño de ingeniería industrial mecánica, integrando el equipo de contraparte del proyecto.

Elaborar informes técnicos con los avances y estados de los proyectos.

Participar en reuniones técnicas y de coordinación, y redactar las actas correspondientes.

Revisar y dar seguimiento a proyectos electromecánicos de sistemas de saneamiento y plantas de tratamiento de aguas residuales, asegurando el cumplimiento de plazos y criterios definidos.

Preparar y revisar la documentación técnica de los proyectos en curso.

Además, deberá presentar un informe mensual al coordinador funcional con el detalle de las tareas realizadas, que habilita el pago de los honorarios. El detalle completo de las responsabilidades está en los términos de referencia del llamado.

Requisitos para postularse a la consultoría en OSE

Requisitos excluyente:

Título de ingeniero industrial mecánico expedido por la Universidad de la República (Udelar) o por instituciones habilitadas por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC). En caso de poseer títulos extranjeros, deben estar revalidados por la Udelar.

Requisitos valorados (no excluyentes):

Cursos de instalaciones eléctricas de potencia.

Otras instancias de formación relevantes para el desarrollo de la consultoría.

Experiencia en proyectos electromecánicos.

Experiencia en proyectos relacionados con agua y saneamiento.

Capacidad de comunicación y trabajo en equipo, y comprensión de los objetivos de la consultoría.

Entre las condiciones del contrato, el consultor no puede ser funcionario del Estado, gobiernos departamentales, entes o servicios descentralizados al momento de la contratación, ni tener vínculo laboral o familiar con personal de OSE involucrado en el proceso de selección.

Vista nocturna de la fachada del edificio sede de la Administración Nacional de las Obras Sanitarias del Estado (OSE). Foto: Estefania Leal/Archivo El País.

Cómo postularse al llamado laboral de OSE

Los interesados deben enviar su currículum vitae al correo electrónico uru25pusu@ose.com.uy , indicando en el asunto "Ref. Nº 112/26 Consultor en Ingeniería Industrial Mecánica" hasta el domingo 8 de noviembre de 2026 inclusive.

El currículum debe presentarse con la referencia del llamado, datos personales, estudios cursados, antecedentes laborales específicos, otros cursos y seminarios y demás antecedentes. Solo deben incluirse aquellos méritos de los que se posea documentación acreditante, ya que será requerida en la entrevista.

Las bases explican que OSE confirmará la recepción del CV dentro de las 24 horas hábiles siguientes. Las consultas se realizan por la misma casilla de correo y el detalle completo está en las bases del llamado publicadas en Uruguay Concursa.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.