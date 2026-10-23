BROU abrió un llamado laboral con sueldo de $ 60.042: requisitos y cómo postularse

El Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) abrió un llamado laboral para el cargo de auxiliar de ingreso, con un salario nominal base de $60.042. Los seleccionados se desempeñarán en el área comercial de sucursales ubicadas en la zona metropolitana y el interior del país.

La convocatoria tiene como objetivo generar una lista de prelación por departamento, de la que el banco se servirá a medida que necesite cubrir vacantes. El horario del puesto es de 12:50 a 19:40, de forma presencial, de lunes a viernes, lo que equivale a una carga horaria semanal de 34 horas y 10 minutos.

Las bases del llamado aclaran que el cargo está sujeto a eventuales traslados por motivos de servicio, condición que el postulante acepta al inscribirse.

Tareas del cargo de auxiliar de ingreso en el Banco República

El perfil corresponde al escalafón administrativo y combina atención al público con trabajo operativo. Entre las principales actividades previstas en las bases destacan:

Atender a clientes internos y externos, en forma personal o remota, y derivarlos cuando la consulta lo amerite.

Recibir documentación, verificar los requerimientos formales y darle el trámite correspondiente.

Asesorar a los clientes sobre el uso de los distintos canales que ofrece el banco.

Procesar información administrativa, contable y comercial de la unidad y registrarla en los sistemas.

Apoyar en tareas vinculadas a tarjetas de crédito, apertura de cuentas, débitos automáticos, liquidaciones y contabilización de operaciones.

Emitir comprobantes, estados de cuenta, saldos certificados y avisos a clientes.

Realizar tareas de caja, archivo y guarda de documentación cuando le sean asignadas.

El listado completo de tareas, que incluye también la aplicación de las recomendaciones de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos, está detallado en las bases del llamado.

Fachada de la sede central del Banco República Oriental del Uruguay (BROU). Foto: Leonardo Maine/Archivo El País

Requisitos excluyentes para postularse al llamado del BROU

Tener 18 años cumplidos al 1° de julio de 2026.

Quienes tengan 35 años o más a esa fecha deberán acreditar los años de aporte previsional suficientes para generar causal jubilatoria al cumplir 65 años, mientras que los nacidos en 1966, 1967 o 1968 deben acreditar aportes suficientes para egresar con 63 o 64 años, según corresponda.

Ser ciudadano natural o legal e estar inscripto en el Registro Cívico Nacional. Los ciudadanos legales no podrán ser designados hasta tres años después de obtener la Carta de Ciudadanía.

Acreditar bachillerato completo (6° año de Secundaria o equivalente) a la fecha del 1° de julio de 2026, emitido por centros habilitados o del exterior con homologación en Uruguay.

Presentar la constancia de bachillerato con el detalle de escolaridad: Fórmula 69A + Fórmula 69 en el caso de Secundaria (con destino gestión de empleo BROU) o ficha acumulativa/registro de escolaridad de UTU.

Cómo es el proceso de selección del concurso en el Banco República

El concurso prevé una etapa de preselección de 4.000 postulantes: 2.000 surgirán de un sorteo entre todos los inscriptos y otros 2.000 por el puntaje de escolaridad, con cupos de 850 para Montevideo, 300 para Canelones y 850 para el resto del interior (50 por departamento).

Luego se establecen cuatro instancias eliminatorias:

Una prueba de conocimientos presencial de múltiple opción (50 puntos).

Una prueba informática sobre Windows, Excel y Word a nivel intermedio (20 puntos).

Una entrevista con el tribunal sobre la actividad del banco y la atención al cliente (30 puntos).

Una evaluación psicolaboral con resultado "Aplica" o "No aplica".

Quienes aprueben integrarán una lista de prelación por departamento con vigencia de tres años desde el primer ingreso efectivo aprobado por el Directorio. No obstante, se aclara que integrar esa lista no genera por sí mismo derecho a ingresar al banco ni a elegir una sucursal específica.

Hombre realizando un trabajo administrativo. Foto: Canva

Cómo postularse al llamado laboral de auxiliar en el BROU

Las inscripciones se realizan exclusivamente por el sitio web del banco , en el apartado de “Llamados a concurso” , hasta el martes 4 de noviembre de 2026 a las 15:00 horas.

Toda la información sobre las etapas del concurso se publica en la página web del Banco República, que es el medio válido de notificación, y también puede llegar por la casilla de correo electrónico concursosexternos@brou.com.uy . Las bases están disponibles además en el portal Uruguay Concursa .

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.