UTEC abre un llamado laboral por un sueldo de $74.002 y una carga de 40 horas semanales

La Universidad Tecnológica (UTEC) abrió un llamado laboral para cubrir un cargo como analista administrativo para desarrollar tareas en la ingeniería agroambiental, con postulaciones abiertas hasta el sábado 31 de octubre.

El puesto ofrece una remuneración mensual de $74.002 por 40 horas semanales para desempeñar tareas de forma presencial en la sede del Instituto Tecnológico Regional Centro-Sur (ITR) Centro Sur de la ciudad de Durazno.

Según explican las bases del llamado presentadas en el sitio web de UTEC, el cargo dependerá técnicamente del docente con funciones de gestión de la carrera de ingeniería agroambiental y administrativamente del director del ITR que corresponda.

Requisitos para aplicar al puesto de analista administrativo en la UTEC

Requisitos excluyentes para el cargo:

Ser egresado de una carrera terciaria de al menos dos años de duración o estudiante de una carrera universitaria de grado con un avance mínimo del 50 %, preferentemente en áreas vinculadas con administración, gestión, educación, ciencias económicas o ciencias sociales. En el segundo caso, se deberá haber aprobado al menos una materia durante el año anterior a la postulación.

Radicarse en Durazno o en una localidad cercana, situada en torno a los 70 kilómetros de distancia.

Nivel básico de idioma inglés.

Conocimiento de herramientas de Google Workspace.

Uso de la plataforma educativa Moodle.

Experiencia de entre uno y dos años en tareas administrativas similares dentro de organizaciones educativas o afines, incluida la atención al público.

En el estudio de méritos se valorarán la formación académica y los conocimientos, así como la experiencia en tareas similares.

Hombre realizando anotaciones mediante un trabajo administrativo. Foto: Canva

Tareas y funciones del cargo de analista administrativo en la UTEC

Entre las responsabilidades asignadas al cargo se destacan las siguientes labores operativas:

Asistir a la coordinación de la carrera en las diferentes actividades y procedimientos derivados de cada ejercicio académico.

Atender a estudiantes, docentes y personal en general, con las diferentes demandas y requerimientos de cada uno, tanto de manera virtual como presencial.

Brindar apoyo para organizar y mantener actualizados los registros y la documentación de la oferta educativa, así como para el control de diversas gestiones administrativas.

Llevar la agenda de actividades de la oferta educativa y apoyar en el soporte logístico de las mismas.

Brindar apoyo en las actividades relacionadas con la gestión de los datos del sistema de información académica y de los asuntos administrativos de sus colaboradores, en coordinación con sus encargados.

Apoyar la organización de las aulas y asegurar que cuenten con los elementos de trabajo necesarios para el desarrollo de las clases presenciales.

Preparar la documentación necesaria para el funcionamiento de los tribunales examinadores.

Brindar apoyo en seminarios y encuentros, además de redactar cartas, comunicados, informes y notificaciones.

Hombre realizando un trabajo administrativo. Foto: Canva

Cómo postularse al trabajo de analista administrativo en la UTEC

Los postulantes interesados deberán presentar su currículum vítae y la documentación requerida por el organismo en la sección de Capital Humano del sitio web de la UTEC , dentro de la publicación de referencia ITRCS 9/26 , hasta el sábado 31 de octubre de 2026 a las 23:59 horas.