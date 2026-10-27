Aventura Shopping: la apuesta millonaria de Novick que cuenta con apoyo de Orsi y una base policial en su predio

El presidente de la República, Yamandú Orsi, participó este martes en una recorrida por las obras del Aventura Shopping, ubicado en el barrio Sayago e impulsado por los empresarios Edgardo Novick y Carlos Lecueder. El centro comercial se inaugurará el próximo 19 de noviembre.

La inversión total es de unos US$ 200 millones. Los desarrolladores estiman que se generan más de 1.000 puestos de trabajo durante la etapa de construcción y que, a partir de la inauguración, habrá unos 2.000 empleos "directos e indirectos".

El terreno tiene 120.000 metros cuadrados, de los cuales 100.000 ya están construidos. El shopping contará con 140 locales y 1.200 lugares de estacionamiento.

En rueda de prensa, Novick dijo que su "idea original" fue "transformar un poco el noroeste de Montevideo".

"Vamos a cambiar la vida de todos los vecinos, de todos los barrios. A 16 o 17 minutos viven 500.000 personas y este shopping es una nueva centralidad, así como lo hicimos en Nuevocentro, que cambió esa zona a partir de su inauguración. Vamos a darle una dinámica a esta zona de Montevideo que estaba un poco desatendida", manifestó el empresario.

Asimismo, Novick resaltó la "comodidad y seguridad" de la zona y comentó que, dentro del propio predio del centro comercial, habrá un "destacamento policial" con el objetivo de cuidar el lugar. Consultado al respecto por El País, señaló que la construcción de esta base se acordó con el Ministerio del Interior y que la idea fue bien recibida por las autoridades. A priori, contará con entre ocho y diez funcionarios, además de cuatro móviles.

En tanto, desde la Jefatura de Policía de Montevideo indicaron a El País que se trata de una "base de relevo" de la Unidad de Respuesta Policial Móvil (URPM), y no de una comisaría o seccional común. Por ejemplo, no tendrá atención al público.

La capital se divide policialmente en cuatro zonas operacionales y cada una dispone de unidades de la URPM para realizar patrullajes y responder a emergencias. En la Jefatura entienden que esta nueva base ayudará a agilizar la actividad y los traslados, teniendo en cuenta que la cuarta zona —que incluye a Sayago— es la más grande de todas.

Por su parte, el presidente Orsi destacó la "inversión nacional" y expresó que la "repercusión directa" que genera en términos laborales "le viene muy bien al barrio".

"El Uruguay se ha construido un poco así, a partir de algunas familias uruguayas que apuestan y siguen pensando en Uruguay, y que tienen esas locuras de imaginarse que es posible mejorar la situación de la gente generando puestos de trabajo, así como espacios mucho más agradables o integrados en los barrios", declaró.

Proyecto y “transformar” la zona

El Aventura Shopping se está terminando de construir donde funcionó durante más de cien años la planta de Cementos Artigas. Con un proyecto arquitectónico a cargo del estudio Gómez Platero, el shopping tendrá más de 120 locales, cuatro salas de cine, gimnasio, estacionamiento y un parque público de 13.000 metros cuadrados.

El proyecto incluye la construcción de dos torres de apartamentos de 18 pisos con frente a María Orticochea y una de 10 pisos hacia avenida Garzón. Caminando por esta última avenida, y pasando frente a la Facultad de Agronomía, se llega al cruce con Millán. La imagen ahí ya ha cambiado en los últimos años con la construcción de un viaducto para que circulen por arriba los autos y por abajo el Ferrocarril Central, con el pasaje elevado y zigzagueante para que los peatones puedan cruzar de un lado al otro.

Si bien el ferrocarril actualmente se usa para llevar celulosa de la planta de UPM hasta el Puerto, la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, tiene la “firme expectativa” de que “bastante antes” de 2029 un tren de pasajeros use esas vías y conecte Progreso con Montevideo.

Además, en la esquina de Millán y avenida Sayago, al lado de la sede de Racing, hay un predio abandonado con el esqueleto de una vieja casona. El club está preparando, en diálogo con las autoridades departamentales y municipales, un proyecto para ese espacio. La obra principal estará en el estadio Osvaldo Roberto donde se harán nuevas tribunas.