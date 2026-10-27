Sanguinetti dijo que le preocupa la "deriva psicológica" de Javier Milei y su "horrible" visita a España

A pocos días de concluído el séptimo viaje del presidente argentino Javier Milei a España, el expresidente de la República Julio María Sanguinetti calificó de “tristísima” y “horrible” su visita, que estuvo marcada por nuevas descalificaciones al mandatario Pedro Sánchez, insultos a la prensa y una ausencia de citas con la monarquía, el Parlamento o el gobierno español.

Sanguinetti destacó que “no lo recibió ni el PP” -Partido Popular, oposición de derecha- por lo que “ realmente se está equivocando mucho”. Milei tuvo una reunión a puertas cerradas con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), y no logró una visita presencial con Santiago Abascal, líder del partido de extrema derecha Vox, aunque sí una videollamada.

“Ha hecho siete visitas a España sin ver ni al Rey ni al primer ministro y eso no tiene sentido, no es una expresión política”, sostuvo el dirigente colorado. Según indicó Milei, la visita al rey Felipe VI no se concretó por problemas de "agenda".

Sanguinetti también criticó las descalificaciones de Milei a la prensa: “Le añade ahora además los renovados ataques a la prensa constantemente, colegas respetables de gran calidad, no sólo algunos de ellos amigos personales, sino además figuras incuestionables del periodismo argentino. Entonces veo con preocupación esa deriva, yo diría psicológica, tan desajustada”.

🗣️ El expresidente Julio María Sanguinetti dijo que le preocupa la "deriva psicológica tan desajustada" del presidente argentino | Además, cuestionó la reciente visita a España de Milei en medio de la campaña electoral que se desarrolla en ese país. https://t.co/WebnGTHB8C — Noticias 5 (@5noticiasuy) October 26, 2026

Críticas a la prensa y a Pedro Sánchez

La periodista española Julia Molina de la Cadena SER en Madrid, le preguntó a Milei si su visita podía generar incomodidad a los partidos de derecha en la previa de las elecciones generales del 29 de noviembre. Respondió que esa visión le parecía propia de "gente muy corta intelectualmente y miserables políticos", y añadió: "Quizás, digamos, vale para tu caso".

A su vez, el presidente de Argentina calificó de "ladrón", "corrupto" e "impresentable dictador" a Pedro Sánchez: "España ha sabido acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y falta de futuro, fruto del siniestro socialismo del siglo XXI, su sucursal argentina, que es el 'kirchnerismo' y que ustedes padecen regularmente con el impresentable dictador de Pedro Sánchez", lanzó en un foro económico.

El presidente de Argentina, Javier Milei, que ha intervenido en el desayuno informativo del Fórum Europa este miércoles, atiende a los medios a su salida. Foto: Mariscal/EFE

Con información de EFE