"Ganó un amigo del Frente Amplio": Fernando Pereira calificó de "conmovedora" la victoria de Lula en Brasil

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, se expresó este lunes sobre el triunfo en las elecciones de Brasil del mandatario de ese país, Luiz Inácio Lula da Silva, frente al opositor Flávio Bolsonaro. Para el dirigente de la fuerza política, la victoria fue "conmovedora" por la diferencia de votos entre ambos candidatos.

"Es muy significativo el papel que jugó el protagonismo popular, porque no es solo una disputa de redes sociales, también es una disputa de voto a voto territorial, y Lula y la esperanza del pueblo brasileño fueron capaz de vencer al odio y al medio que generó el discurso de Bolsonaro", expresó Pereira en una rueda de prensa que tuvo lugar en La Huella de Seregni, sede del Frente Amplio.

Puntualizó que Lula es "un amigo del Frente Amplio", y que desde ese partido "lo conocen de toda la vida". Pereira relató que conoce al presidente brasileño desde hace 30 años. "Nos pudimos dar un abrazo, y decirlos que nos queremos, porque finalmente la gente también se quiere", añadió.

"Entiendo que todos se quieren politizar, pero acá hay una parte política y una parte de los afectos", manifestó el presidente del FA. En ese sentido, expresó quedar "colmado" y políticamente "loco de la vida".

Sobre la polémica del pedido de prórroga para el cierre de las urnas y el no reconocimiento del triunfo de Lula por parte de Bolsonaro, Pereira dijo que hay personas "a las que les cuenta reconocer derrotas". Recordó que el Frente Amplio perdió las elecciones de 2019 por un punto y que el partido "reconoció la derrota".

Fernando Pereira durante el congreso Pepe Mujica del FA. Foto: Frente Amplio/X

"Acá hay tres puntos de distancia, las personas que votaron fuera de horario [fueron] más de 33.000, y la diferencia de votos fue de algo más de cinco millones, es ridículo el planteo", consideró, y añadió que el planteo proviene de "gente que no sabe perder y que es autoritaria".

"Los brasileños definieron, no definimos los uruguayos, yo fui como miembro de la izquierda uruguaya, y los brasileños definieron a Lula da Silva porque fue el presidente que más vidas ha cambiado en Brasil posiblemente en los últimos 100 años", manifestó.

Sobre Lula, Pereira señaló que es "un presidente obrero, metalúrgico" y que está "comprometido con la clase trabajadora, los pobres y la educación del pueblo". "Ganó un gran tipo, un gran brasilero y un amigo del Frente Amplio", sostuvo.

Frente Amplio destacó pronunciamiento del gobierno

Paralelamente, la Mesa Política Nacional del Frente Amplio publicó este lunes una declaración en la que hicieron referencia a la elección y felicitaron a Lula da Silva por el triunfo, así como a las "fuerzas de izquierda y progresistas" que impulsaron la candidatura del dirigente brasileño y "a los millones de hombres y mujeres que forjaron una victoria histórica del pueblo brasileño".

En ese sentido, señalaron que la "expresión popular depositada en las urnas" reafirma la vigencia de la democracia, así como la "soberanía frente a las injerencias externas, la esperanza y el compromiso de construir un futuro de justicia social y prosperidad" para la región.

Asimismo, destacaron el liderazgo de Lula y expresaron su "profunda admiración" al proceso que el líder brasileño llevó a cabo en su país. Al mismo tiempo consideran que su "incansable labor en favor de la erradicación de la pobreza, el acceso a la educación y la inclusión social" es "un faro" para los "pueblos" de América Latina.

Los festejos de los votantes de Lula en el centro de Rio de Janeiro. Foto: Mateo Vázquez - Enviado a Rio de Janeiro

Entienden que el respaldo popular al gobierno de Lula "ratifica la vigencia y perspectiva de futuro del proyecto de desarrollo humano e integración solidaria del campo popular brasileño".

Por otro lado, desde el Frente Amplio destacaron el pronunciamiento del gobierno uruguayo tras la victoria del mandatario brasileño y la intención de "profundizar las relaciones diplomáticas, comerciales, sociales y culturales" con el país vecino. "La victoria de Lula fortalece la integración regional y abre una nueva etapa de cooperación estratégica en favor de la soberanía y el bienestar de ambos pueblos", consideraron.

El presidente Yamandú Orsi fue de los primeros líderes en pronunciarse tras el triunfo de Lula. “Acabo de comunicarme con el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, un amigo. Lo felicité por el triunfo y por la fiesta democrática que representa un proceso electoral”, escribió el mandatario el domingo en su cuenta de X.

Acabo de comunicarme con el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, un amigo.



Lo felicité por el triunfo y por la fiesta democrática que representa un proceso electoral. — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) October 26, 2026

Presidente Yamandú Orsi junto al presidente de Brasil Lula Da Silva. Foto: Presidencia

Elecciones en Brasil

Lula fue elegido como nuevo presidente de Brasil tras imponerse a Bolsonaro en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2026 , celebrada el domingo 25 de octubre.

El candidato oficialista obtuvo el 51,74 % de los votos válidos, frente al 48,26 % alcanzado por el candidato opositor, según los datos oficiales.

La definición llegó al balotaje luego de que ninguno de los candidatos lograra obtener más de la mitad de los votos válidos en la primera vuelta, realizada el domingo 4 de octubre. En esa instancia, Flávio Bolsonaro fue el candidato más votado, con el 47,03% de los votos, seguido por el 45,16% que obtuvo Luiz Inácio Lula da Silva.

Con el resultado de la segunda vuelta, Luiz Inácio Lula da Silva fue reelegido presidente de Brasil y comenzará su cuarto período presidencial el 5 de enero de 2027, después de haber gobernado entre 2003 y 2010, y de regresar al cargo en enero de 2023.