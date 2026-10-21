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El País Información Política

"Ella misma debería dar un paso al costado": Pereira ratificó intención del FA de cambiar a la fiscal de Corte

Luego de que Orsi dijera que no hay "urgencia" en cambiar a Mónica Ferrero, el presidente de la coalición de izquierda dijo que "una parte importante no la está respaldando".

El País
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21/10/2026, 12:52
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Mónica Ferrero, fiscal de Corte subrogante.
Mónica Ferrero, fiscal de Corte subrogante.
Foto: Leonardo Mainé/archivo El País

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, consideró que la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, respaldada por los principales partidos de la oposición pero no así por la coalición de izquierda, "debería dar un paso al costado".

El presidente de la República, Yamandú Orsi, afirmó el lunes en rueda de prensa que actualmente no hay "urgencia" por alcanzar un acuerdo para cambiar a la fiscal de Corte, en el marco de la negociación entre el oficialismo y la oposición para designar cargos de contralor, que requieren mayorías especiales, en organismos como la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas de la República y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Pereira dijo este miércoles en Info Capital (TV Ciudad) que "el Frente Amplio tiene que tener opinión propia" que "no puede estar supeditada a la opinión del presidente" de la República, aunque tampoco haya que "desairarlo".

"La opinión del Frente Amplio es que debería haberse cambiado la fiscal de Corte hace mucho tiempo. Para empezar, porque no hay consensos políticos para seguir porque es subrogante de subrogante", explicó, y luego agregó: "Yo creo que ella misma debería dar un paso al costado".

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"Somos muy cuidadosos pero una parte importante no la está respaldando"

"Si nota que somos muy cuidadosos pero una parte importante no la está respaldando, debería pensar si es el lugar donde debería continuar", señaló Pereira.

Ratificó que esta es "la posición del Frente Amplio, no del presidente de la República, que es el presidente de todos los uruguayos".

"Esto de tener trabadas las negociaciones porque no llegamos a acuerdo no le hace bien a nadie", continuó Pereira, quien aseguró que este reclamo "no es nada contra la fiscal Ferrero en términos personales" sino de "institucionalidad", y por tanto "es necesario que el sistema político asuma con madurez un cambio que acuerden todas las partes".

De todas formas apuntó que "el Frente Amplio no va a hacer escándalos con la fiscal" y no va a hacer "a la fiscal Ferrero lo que le hicieron al fiscal Juan Gómez (anterior subrogante)", a quien, en su opinión, el Partido Nacional y el Partido Colorado lo "acosaban".

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