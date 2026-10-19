"Hoy no tenemos esa urgencia", dijo Yamandú Orsi sobre la designación de un titular en la Fiscalía de Corte

El presidente de la República, Yamandú Orsi, participó este lunes de un acto en el marco de la conmemoración del "Bicentenario de la administración de Justicia". En ese contexto se refirió a la creación del Ministerio de Justicia y la designación de un titular en la Fiscalía de Corte, en lugar de la subrogante Mónica Ferrero.

"La creación de un Ministerio de Justicia lo habían planteado todos los partidos", recordó el presidente en rueda de prensa consignada por Noticias 5 (Canal 5). "Lo primordial es cuidar lo que tenemos, que es de lo mejor", aseguró.

Consultado sobre la necesidad de mayores recursos para el Poder Judicial, que mencionó la presidenta de la Suprema Corte de Justicia Doris Morales, Orsi expresó: "Tiene razón, es una reflexión que debemos seguir profundizando. Algunos imaginamos unas herramientas, otros pensarán en otras. El Ministerio de justicia era una de las herramientas y lo plantearon los tres partidos políticos históricos. Lo verá el legislador".

En ese sentido, sobre la creación del ministerio indicó que "es un compromiso que tiene que ver con la historia comparada y lo que hoy tenemos". "Cualquiera sea el camino lo primero es cuidar lo que tenemos, que, repito, es de lo mejor", añadió.

Con respecto a la designación de un titular en la Fiscalía de Corte, en lugar de la fiscal subrogante Mónica Ferrero, el mandatario expresó: "Hoy no tenemos esa urgencia. Tenemos sí que resolver a nivel de partidos políticos las vacantes que se van generando, en los distintos tribunales. Eso es lo primero que tendríamos que ver, hasta la Corte Electoral. Pero sé que vamos a llegar a acuerdos".

Foto: Estefanía Leal.

Posiciones divididas sobre Ferrero en el Parlamento

Mónica Ferrero está en ese cargo, como subrogante, desde finales de 2023— pero cuenta solo con el respaldo de los partidos que integran la Coalición Republicana, insuficientes por sí solos como para designarla titular.

La responsabilidad de ello recae siempre en el gobierno —que debe enviar la venia al Senado, cuerpo que para aprobarla debe reunir el apoyo de 19 de sus legisladores—, pero el presidente Yamandú Orsi no lo ha hecho en función de que Ferrero no reúne "la mayoría necesaria" y que, por tanto, proponer su nombre para ocupar el cargo como titular solo puede tener como consecuencia "que se lo coman los perros", como declaró a mediados de marzo .