Estética renovada en Torre Ejecutiva: los cambios visuales que se vieron en el anuncio del presidente Orsi

Durante el anuncio este miércoles del presidente Yamandú Orsi, donde comunicó un acuerdo para una inversión de US$ 5.700 millones por parte de la empresa española Solaria, Presidencia utilizó una nueva estética visual que, hasta el momento, no había sido puesta en escena.

A diferencia de los anuncios anteriores, en esta oportunidad el mandatario se ubicó de pie de frente a un atril que tenía ilustrado el Escudo de Armas del Estado, mientras que a sus costados se ubicaron varias autoridades de gobierno, como el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, así como ministros y directores de empresas públicas.

Jerarcas de gobierno durante la conferencia de prensa del presidente Yamandú Orsi. Foto: Leonardo Mainé/El País.

Asimismo, hubo una modificación en el banner de prensa de Presidencia. En previas oportunidades, esta estructura consistía en un fondo azul con el texto "Presidencia Uruguay " y el Escudo de Armas en blanco.

Atril con microfonos frente a Escudo Nacional - Imagen tomada en agosto de 2025. Foto: Darwin Borrelli/Archivo El Pais

Sin embargo, en esta ocasión y en el marco del anuncio de la inversión de Solaria, Presidencia realizó cambios en el banner de prensa.

Si bien el texto "Presidencia Uruguay" se mantuvo, hubo una modificación en el color del panel, teniendo ahora un tono azul claro cercano al celeste. Además, el Escudo de Armas cuenta con sus colores originales, diferenciándose del blanco previamente utilizado.

El presidente Yamandú Orsi anunció una inversión millonaria en Uruguay por parte de la empresa española Solaria. Foto: Leonardo Mainé/El País.

Por otro lado, también se puede apreciar en el banner un Sol de Mayo, el mismo que está presente en el Pabellón Nacional, aunque unicamente cuenta con sus bordes en color azul oscuro, generando así un contraste en la gráfica.

Conferencia de prensa de Yamandú Orsi. A sus costados se encuentran ministros y otros jerarcas de gobierno. Foto: captura Presidencia.

La estrategia detrás del cambio

Según pudo saber El País en base a fuentes de Presidencia, la decisión del cambió visual se produjo al requerir una nueva forma de comunicar por parte del Poder Ejecutivo. Esto incluye un "claim" y una "puesta en escena" que acompañen los anuncios del gobierno.

En esa línea, en Torre Ejecutiva argumentan que este tipo de comunicación visual "permite mostrar con mayor claridad los avances".

Sostienen que esta nueva identidad visual consiste en "una imagen moderna, luminosa y dinámica", al incorporar "colores más vivos" en comparación con los anteriores.

Orsi anunció inversión en Uruguay por parte de la empresa española Solaria. Foto: Leonardo Mainé/El País.

En cuanto a la recuperación de los colores del Escudo de Armas, en el gobierno entienden que esto refuerza "la identidad" y el vinculo con la historia del Uruguay.

En la puesta en escena también se pudo apreciar al presiente en el centro, junto al resto de los jerarcas de gobierno a los costados del mandatario. Desde Presidencia consideran que esto da a entender que Orsi "marca el rumbo" y trasmite liderazgo, mientras es acompañado por sus equipos técnicos y políticos.

Yamandú Orsi y Gonzalo Civila en conferencia de prensa Foto: Leonardo Mainé

Detalles del proyecto de Solaria que anunció Orsi

Orsi anunció este miércoles una multimillonaria inversión en Uruguay por parte de la empresa española Solaria, que ya trabaja en el país hace años. Construirá centros de datos en un proceso que permitirá generar 3.100 puestos de empleo temporales y 1.500 permanentes.

Habrá inversiones en tres departamentos en los que se distribuirán las nuevas instalaciones: Florida, San José y Canelones. Se requerirán, en una primera etapa, 3.100 puestos de trabajo en la construcción hacia 2029: 2.400 en los centros de datos y 700 en los parques fotovoltaicos. Con el proyecto completo en funcionamiento, se generarán 1.500 puestos de trabajo permanentes.

Esto, dijo Orsi, además de puestos indirectos. "Este gobierno tiene un compromiso de llevar el crecimiento al interior del país para que se transforme en desarrollo", señaló y expresó que habrá "trabajo para uruguayos, para gente que va a poder desarrollar su carrera acá sin tener que ir a buscar oportunidades a otro lado".

Orsi durante la firma del acuerdo con la empresa Solaria. Foto: Leonardo Mainé/El País.

La inversión total será de US$ 5.700 millones, US$ 5.500 en centros de datos en régimen de zona franca y US$ 200 millones para instalar 350 megavatios de generación solar para abastecer el parque tecnológico.

El proyecto está dividido en dos fases. La primera incluye 200 megavatios de centros de datos y 350 de generación solar. En la segunda se sumarán otros 300 megavatios de centros de datos.

"Se ha trabajado desde hace meses en búsqueda de esto y debemos decir que con mucho profesionalismo y silencio", expresó el mandatario, quien agradeció a técnicos de UTE, a la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, y al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, "que han hecho un trabajo lento o no tan lento pero sí muy profesional".

Esta es "una señal del Uruguay al mundo" porque se posiciona como un país "donde se puede invertir, crecer y donde las reglas están claras y se respetan", expresó.