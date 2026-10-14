Solaria, la empresa que acordó una multimillonaria inversión en Uruguay para construir un parque tecnológico

El presidente de la República, Yamandú Orsi, anunció este miércoles una multimillonaria inversión en Uruguay por parte de la empresa española Solaria, que ya trabaja en el país hace años. Construirá centros de datos en un proceso que permitirá generar 3.100 puestos de empleo temporales y 1.500 permanentes.

Habrá inversiones en tres departamentos en los que se distribuirán las nuevas instalaciones: Florida, San José y Canelones. Se requerirán, en una primera etapa, 3.100 puestos de trabajo en la construcción hacia 2029: 2.400 en los centros de datos y 700 en los parques fotovoltaicos. Con el proyecto completo en funcionamiento, se generarán 1.500 puestos de trabajo permanentes.

Esto, dijo Orsi, además de puestos indirectos. "Este gobierno tiene un compromiso de llevar el crecimiento al interior del país para que se transforme en desarrollo", señaló y expresó que habrá "trabajo para uruguayos, para gente que va a poder desarrollar su carrera acá sin tener que ir a buscar oportunidades a otro lado".

En qué consiste la inversión acordada con la firma española

La inversión total será de US$ 5.700 millones, US$ 5.500 en centros de datos en régimen de zona franca y US$ 200 millones para instalar 350 megavatios de generación solar para abastecer el parque tecnológico.

El proyecto está dividido en dos fases. La primera incluye 200 megavatios de centros de datos y 350 de generación solar. En la segunda se sumarán otros 300 megavatios de centros de datos.

"Se ha trabajado desde hace meses en búsqueda de esto y debemos decir que con mucho profesionalismo y silencio", expresó el mandatario, quien agradeció a técnicos de UTE, a la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, y al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, "que han hecho un trabajo lento o no tan lento pero sí muy profesional".

Esta es "una señal del Uruguay al mundo" porque se posiciona como un país "donde se puede invertir, crecer y donde las reglas están claras y se respetan".

El presidente de la República, Yamandú Orsi. Foto: Leonardo Mainé/El País.

A qué se dedica la empresa española que invertirá en Uruguay

En paralelo a la conferencia de Orsi, el gobierno difundió una gacetilla en la que informó que Solaria Energía y Medio Ambiente "es una corporación multinacional española líder en el desarrollo, gestión y generación de energía solar fotovoltaica en el sur de Europa".

"Fundada en el año 2002, la compañía cotiza en la bolsa española desde 2007 y forma parte del prestigioso Indice IBEX 35 desde el año 2020", se informó oficialmente. "Originalmente nacida como fabricante de paneles solares, la empresa se transformó en 2014 en un generador puro de energía limpia de emisiones (IPP - Independent Power Producer) y gestor de infraestructuras sostenibles", se añadió.

Por último se indicó que "Solaria opera en Uruguay desde hace casi una década, con plantas solares en Young (Rio Negro) y Mercedes (Soriano) que venden energía a UTE" y que "la compañía fue ubicada en el primer lugar del ranking de crecimiento sostenible que elabora la revista TIME y Statista (edición 2025)".