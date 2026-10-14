FA: cientos de mociones presentadas por comités buscan modificar documento que debatirá el Congreso Nacional

En el marco del VIII Congreso Nacional del Frente Amplio (FA), que tendrá lugar entre el 16 y el 18 de octubre en el Palacio Peñarol, cuatro comisiones trabajan en las cientos de mociones presentadas por los comités de base y las agrupaciones políticas de cara al encuentro en el que se espera que participan más de 2.000 delegados congresistas de todo el país. En la instancia, además, Fernando Pereira resultará reelecto como presidente de la fuerza política.

Una característica particular de los congreso del FA son las diferentes propuestas hechas por las bases, planteando modificaciones —que en algunos casos son simplemente de redacción o con énfasis en algunos puntos— al documento aprobado por el Plenario Nacional el 8 de agosto.

Para el análisis, hay cuatro comisiones del Congreso creadas a partir de los ejes temáticos y capítulos acordados de cara a la instancia que tendrá lugar el próximo fin de semana: Coyuntura Internacional; Balance del Congreso 50 años de Unidad —el primero tras la derrota electoral de 2019—; Estrategia Política y Línea Programática para el Ciclo Progresista; y Rol de la Fuerza Política.

Solo en el caso de este último capítulo, por ejemplo, se recibieron un total de 420 mociones. Algunas, con altas probabilidades de ser consensuadas y aprobadas—se requieren dos tercios de los votos del pleno— se presentarán en bloque, ya que la comisión entiende que “enriquecen, complementan o profundizan el documento”.

Otras se votarán de forma individual y por separado y algunas, aunque se consideraron “atendibles”, no se ajustan al objetivo de la declaración elaborada previamente. En otros casos, se buscará unificar varias propuestas hechas por diferentes comités o agrupaciones políticas que en su redacción son muy similares.

Algunas mociones

Entre las mociones analizadas por la comisión de Coyuntura Internacional, una propone incorporar al documento una referencia a la posibilidad de recibir cubanos deportados desde Estados Unidos, un tema que estuvo en la agenda semanas atrás. El texto sugerido a agregar es el siguiente: “Resulta inadmisible y absolutamente incompatible con la dignidad humana aceptar el traslado forzoso de personas hacia terceros países, tal como lo pretende hacer y ha hecho el gobierno de Estados Unidos…”.

En dicho capítulo, varias propuestas plantean incorporar a la declaración final críticas a la política exterior de Estados Unidos, al bloqueo a Cuba y a los conflictos que la militancia de izquierda considera genocidios en distintos puntos del mundo, más allá de la Franja de Gaza.

Entre ellos, se mencionan el Congo, Nigeria y, especialmente, Sudán, donde la guerra habría “causado 150.000 muertes y provocado el desplazamiento de 13 millones de personas”.

En el balance de la estrategia del FA desde 2021, hay mociones que reconocen el proceso de autocrítica y otras que cuestionan el FA Te Escucha.

El comité El Galpón, por ejemplo, califica la instancia de recorrida de todo el país como “una operación de marketing” y cuestiona que no haya tenido una “síntesis ni una devolución que permitiera abrir el debate, en un contexto de debilitamiento del vínculo político”.

En rechazo al documento elaborado por el Plenario, que asegura que “la elección interna llevó a que parte de la militancia cayera en la construcción de visiones antagónicas de las precandidaturas mayoritarias (Yamandú Orsi y Carolina Cosse)”, el comité Mandela de Ciudad Vieja propuso una redacción alternativa porque entiende que se subestima la capacidad analítica del militante.

“Durante la campaña de la elección interna se puso en práctica una estrategia manejada por los medios y distintos actores de llevar la discusión a características personales y prejuicios sobre los precandidatos. Esto permeó en parte de los votantes. Los militantes debieron refutar ese discurso durante toda la campaña, como se constató en las barriadas y distintas oportunidades de militancia en el territorio”, se sugiere como modificación.

Seregnistas, por ejemplo, planteó que para seguir enriqueciendo a la fuerza política es necesario además de reconocer nuevas formas de militancia y generar cambios en la estructura para volverla más adecuada a los tiempos actuales. “No debe ser la sociedad la que se adapte a las estructuras del FA, sino el FA el que responda a las necesidades y dinámicas de la sociedad”, propuso el sector de Mario Bergara, que también llamó a promover formas autónomas de participación juvenil.

Entre las propuestas de las bases para modificar el documento también figura retomar el debate sobre gravar al 1% más rico de la sociedad para combatir la pobreza infantil, así como aplicar una sobretasa del 1% al Impuesto al Patrimonio. Otras advierten sobre el descuido de los sectores rurales desde el punto de vista estratégico, plantean revisar las políticas de exoneraciones impositivas, la creación de comisiones de jóvenes a nivel barrial, entre varias otras decenas de mociones que serán puestas a consideración el próximo fin de semana.