Francisco Vernazza con En Clave País: "Oddone puede mover la curva de la evolución del Frente Amplio"

Francisco Vernazza, referente en comunicación política y estratega detrás de varias figuras políticas de distintos partidos como José Mujica y Julio María Sanguinetti, fue entrevistado este viernes en el streaming En Clave País y analizó el andar del gobierno y el futuro del Frente Amplio, coalición de izquierda en la que ve una figura central: el actual ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.

Evaluó por qué el gobierno tiene escasos porcentajes de aprobación en las encuestas de opinión pública que se han divulgado recientemente pero negó que el Frente Amplio esté sin chances para las elecciones de 2029. Puede, en cambio, ganar "si tiene resultados económicos favorables" y "consigue que la línea ortodoxa en el sentido económico tome legitimidad absoluta".

Para ello "el actor más interesante es Oddone porque representa a un tipo de actor político escaso". Explicó que representa "una maximización de la formación técnica" combinada con "un gran sentido de la política". "Ese, que es el diferencial de los tipos que han hecho políticas fuertes, está ahí con alguna chance", explicó Vernazza. Si bien dijo que "no es un pronóstico" que vaya a ser candidato a presidente en 2029 —algo que el propio Oddone ha descartado—, destacó que tiene "atractivo" . "Lo veo como un tipo que puede mover la curva de la evolución del Frente Amplio" y decir "a partir de ahora el pasado es el pasado y las glorias son las glorias, pero no gastamos más de lo que tenemos y tratamos de planificar algunas cosas de largo plazo".

Vernazza consideró que el Frente Amplio recién en las elecciones de 2024 logró liberarse "por completo de su discurso convencional e histórico", lo que genera un nuevo mapa político. Actualmente la fuerza oficialista "está viendo cómo sobrelleva eso, no en vano se ven las contradicciones que se ven, por un lado el Ministerio de Economía con Oddone diciendo la sencilla cosa de que no hay plata, el razonamiento ortodoxo de un economista liberal", mientras del otro lado "los parlamentarios todos los días están proponiendo proyectos para gastar plata de todas las maneras habidas y por haber, fundamentalmente en lo social, que es su tradición".

Francisco Vernazza en entrevista con En Clave País. Foto: Darwin Borrelli

Oddone, según Vernazza, "no es un tecnócrata, tiene gran sentido político y navega entre sus convicciones teóricas sobre la economía y las necesidades de articularse con las demandas de los políticos".

El gobierno de Orsi tiene "poco capital teórico", según Vernazza

"Este es un gobierno que de alguna manera llega al escenario con poco capital teórico. El Frente Amplio siempre se alimentó de una cosmovisión que le solucionaba las cosas: había que apretar a los empresarios, aumentar los impuestos para resolver los problemas sociales, un libreto que le duró 20 años. Había un guion, una tradición ideológica, una manera de ver el mundo, que a partir de la caída del socialismo en el 89 le llevó casi 40 años ir modificando el discurso. El Frente Amplio cambió mucho más sus actos antes que su discurso de fundamentación", mencionó.

Francisco Vernazza en entrevista con En Clave País. Foto: Darwin Borrelli

Para Vernazza, el Frente Amplio llegó al gobierno en 2025 porque "ser oposición te da una ventaja" en la campaña electoral y porque estaba "montado arriba de su mística". "No jugó ningún otro argumento sobre el futuro, ni siquiera promesas de radicalización de la política de asistencia social. El Frente Amplio y su historia son los que convocan", y en este escenario el oficialismo no logra encarnar su propuesta "en jefes políticos carismáticos y potentes". El estratega aseguró que este problema no es solo de Yamandú Orsi porque "el contexto político del Frente Amplio tampoco ayuda en nada" a conseguir otras figuras que rodeen al presidente.

En esta medida surge una visión de una parte de los frenteamplistas que ya no están en una postura de "incondicionalidad" porque entienden que el gobierno "hace chambonadas sobre chambonadas".

Vernazza descarta que haya margen para un outsider en Uruguay

De todas formas, Vernazza entiende que este escenario para el oficialismo y el gobierno, así como el que tiene la oposición, no dan margen para el ingreso de figuras políticas outsiders, es decir, que lleguen desde fuera del sistema. Los anteriores "se han dado contra la pared y han perdido mucha plata". Puso el ejemplo de Edgardo Novick, quien primero buscó ser intendente y luego presidente, pero "se dio contra la pared una y otra vez y dejó una parte de su fortuna en ese proyecto". "En Uruguay no ha habido margen tradicionalmente, y probablemente no hay margen por mucho tiempo", acotó.