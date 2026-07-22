Lubetkin con En Clave País: Marco Rubio, los partidos del Mundial 2030 y la trastienda de sus viajes a Italia

El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, fue entrevistado este miércoles en el streaming En Clave País y tocó al menos tres temas clave de las últimas semanas: la mención del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a los tupamaros y la respuesta oficial de la cancillería; la posibilidad de que Uruguay reciba más de un partido del Mundial 2030; y los sucesivos viajes que él mismo realizó a Italia y que provocaron pedidos de informes de legisladores opositores.

Primero habló de las declaraciones de Rubio, quien el pasado jueves mencionó el "terror violento" de los Tupamaros, en referencia al Movimiento de Liberación Nacional (MLN). Lo hizo en una reunión sobre el combate al terrorismo celebrada en Washington y en la cual Uruguay estuvo presente con la participación del embajador en EE.UU., Daniel Castillos. La polémica surgió en dos niveles: por un lado, el gobierno y el Frente Amplio respondieron a Rubio, pero por otro lado hubo una polémica en la interna del oficialismo porque un funcionario diplomático había estado en el lugar.

Lubetkin dijo que su ministerio hizo "lo que tenía que hacer". En primer lugar fueron invitados a la reunión "en forma muy confusa" en los días previos, lo que provocó cambios en la planificación de quién viajaría. Inicialmente se analizó que fuera el canciller a Washington, pero por la "señal ambigua" sobre cómo se abordaría el concepto de terrorismo se declinó. Se pensó, entonces, en enviar un "representante local", es decir, alguien desde Montevideo, pero se desconocía de otros países "quiénes iban" y cuáles eran sus "perfiles". Finalmente se optó por descartar un viaje y se hizo "lo que hace la diplomacia uruguaya siempre", o sea, mandar a alguien del "segundo escalón, un diplomático".

La idea era ir a "tomar nota", pero una vez que se escucharon las declaraciones de Rubio fue que el gobierno uruguayo respondió, ya que e MLN forma parte del MPP y el Frente Amplio, y a su vez tiene integrantes en el gobierno y en las bancadas legislativas. Días atrás Lubetkin respondió que está "en las antípodas" de lo planteado por Rubio y que no admite "que se trate a ninguna fuerza de este gobierno de esa manera".

Ahora afirmó que "el tema está cerrado", que no se le exigirán disculpas a EE.UU. y que este asunto no afecta "para nada" las relaciones bilaterales, ya que la semana pasada hubo reuniones "por temas importantes".

Canciller Mario Lubetkin en entrevista con En Clave País. Foto: Darwin Borrelli/El País

Uruguay espera recibir más partidos del Mundial 2030

Consultado sobre el Mundial 2030 y la posibilidad de que Uruguay sea anfitrión de al menos toda su fase de grupos y no solamente del partido debut, Lubetkin recordó que el año pasado se reunieron Yamandú Orsi con Gianni Infantino en Nueva York y que el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, fue quien sugirió "hacer el concepto serie y no el concepto partido", porque recibir solo el debut es "muy difícil desde el punto de vista económico", en el sentido de que "es muy poca cosa para mucho dinero".

Infantino "en ese momento estaba más no que sí", pero ahora parecería ser que "se habilitó ese diálogo". "Ojalá estemos en las condiciones económicas de hacer cosas bien lindas para el bien de nuestros ciudadanos", apuntó el ministro.

Canciller Mario Lubetkin en entrevista con En Clave País. Foto: Darwin Borrelli

Canciller explicó sus reiterados viajes a Italia, su antiguo país de residencia

Por otro lado, Lubetkin explicó sus sucesivos viajes a Italia, país en donde vivía antes de asumir el cargo en el gobierno de Orsi. La pregunta surgió a raíz de una publicación de Búsqueda semanas atrás que indica que el 30% de los días en los que estuvo de misión oficial se concentraron en ese país europeo, ya que viajó siete veces a Roma, lo que motivó pedidos de informes de legisladores opositores.

El ministro respondió que Italia era uno de los países en duda para la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y que sus viajes allí fueron fundamentales para destrabar la negociación.

"¿Cómo piensan que se negoció el acuerdo Unión Europea - Mercosur? ¿Simplemente porque íbamos por las nubes o porque íbamos 25 años de discusiones? ¿Ustedes qué piensan que pasó entre 2024 y 2026, cuando la firma? Naturalmente nosotros jugamos un rol muy importante. El país clave para el movimiento era Italia, era eso lo que iba a cambiar mayorías y minorías", aseveró. Mencionó una "cantidad de reuniones" con "figuras clave que estaban negociando".

Además se consiguieron otras "cosas muy importantes", como por ejemplo la visita del papa León XIV a Uruguay, prevista para fines de este año. Eso "significó varias negociaciones, no una", en ese mismo sitio.

En tercer lugar mencionó algo que "no es tema menor" y es el "reconocimiento de la libreta de manejar para el ciudadano uruguayo en Italia y del ciudadano italiano en Uruguay", una negociación que "estuvo trabadísima por muchos años". "Eso significa derecho de residencia a miles de uruguayos en Italia", indicó.