Visita de León XIV a Uruguay: cuándo se confirma la fecha, el itinerario y por qué no hablará en el Parlamento

"El papa León XIV visitará Uruguay en noviembre", anunció con convicción el cardenal Daniel Sturla este martes en rueda de prensa desde la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica en Uruguay. Lo que queda por definir serán las fechas exactas y el recorrido definitivo que seguirán el sumo pontífice y su comitiva de más de 70 personas.

"El papa tiene una agenda que comenzará posiblemente entre el 5 y 6 de noviembre hasta el 10, 15 de noviembre. En ese tiempo el papa visitará Uruguay, Argentina y Perú. Esa es la propuesta, digamos así. Obviamente la Santa Sede lo confirmará seguramente a finales de este mes de julio", detalló Sturla y apuntó que el "anhelo" es que el primer país del recorrido sea Uruguay.

¿Qué departamentos de Uruguay visitará el León XIV?

Consultado por el itinerario, Sturla dijo que el papa llegará al Aeropuerto Internacional de Carrasco, por lo que pisará Canelones y "Montevideo, por supuesto".

También está confirmado que visite Florida, "porque en Florida está el santuario de la patria, el santuario de la Virgen de los 33, que es la patrona del Uruguay".

También está previsto "que vaya a un departamento del norte", y "posiblemente sea Paysandú", aunque todavía no está confirmado.

Como actividad principal, Sturla adelantó que si la visita coincide con la fiesta de la Virgen de los 33, que es el 8 de noviembre, se celebre una misa. "Nosotros la celebramos siempre el segundo domingo de noviembre", apuntó.

Cardenal Daniel Sturla en conferencia de prensa Foto: Leonardo Mainé

Visita a Casavalle

Uno de los puntos que se marcó en el itinerario presentado es la Cuenca de Casavalle, "concretamente en la zona del barrio Borro hay una posibilidad muy cierta de que el papa vaya allí", apuntó Sturla.

Puntualmente, el cardenal dijo que en el Borro "hay una decena de obras sociales católicas": "Es importante que se las mostremos al papa y que también esas personas puedan tener un encuentro con el santo padre".

Yago de la cierva y Daniel Sturla ofrecieron una conferencia de prensa con los detalles de la visita del papa León XIV a Uruguay Foto: Leonardo Mainé

¿El papa León XIV visitará al presidente e irá al Parlamento?

León XIV visitará al presidente Yamandú Orsi, confirmó este martes el cardenal Sturla. "El presidente Orsi visitó la Santa Sede y allí le entregó al papa la invitación, le hizo la invitación formal para la visita, o sea, sin duda va a ir a encontrarse y tendrá un encuentro personal", aseguró el cardenal.

En cuanto a visitar el Parlamento, Sturla dijo que "es posible que el papa visite el Palacio Legislativo, pero no está en el pensamiento de la Santa Sede el que el papa visite los parlamentos de los países donde es invitado", y apuntó que su visita al parlamento de España "fue una excepción".

"Normalmente los papas no visitan los parlamentos, así nos lo han dicho. Y como acá se ha prestado a cierta controversia, el papa no está para entrar en las polémicas, digamos así, que se pueden suscitar. El papa es un factor de unidad y si eso suscita polémica, seguramente no hablará en el Parlamento", remarcó.

"Otra cosa es que haga una visita de Estado y, por lo tanto, que quizás visite también al Poder Legislativo, es decir, a la vicepresidenta. Pero eso estará por verse", aclaró.

"No saben lo que se les viene encima"

En la conferencia de prensa de este martes también habló Yago de la Cierva, coordinador general de la visita a España y experto en grandes eventos eclesiales.

"Lo que vengo a contarles es que no saben lo que se les viene encima. Viene un papa que es muy popular, que a la que la gente le quiere muchísimo y por lo tanto tienen que prepararse muy bien y no es fácil porque tienen poco tiempo", apuntó el experto.

"Les puede parecer que de aquí a cuando llegue el papa a mediados de noviembre falta mucho tiempo, pero falta muy poco", agregó.

Yago de la Cierva Foto: Leonardo Mainé

"El itinerario todavía no está definido, tampoco están definidas las fechas y tampoco está definida la agenda. Lo que hace la Santa Sede es mandar una primera avanzada para conocer los sitios, hablar con los obispos, hablar con la Iglesia y prepararse para recibir una propuesta", explicó.

Así, con la propuesta enviada, ahora es el entorno del papa quien dará respuesta a estas incógnitas.

"Habrá actos pequeños, pero habrá actos muy multitudinarios y por tanto hay que prepararse con tiempo", remarcó De la Cierva.

Finalmente, sobre el papa León XIV, De la Cierva detalló que "ha sido antes superior de una orden religiosa, de los agustinos. Y con esa con esa tarea ha visitado muchísimos países". "Es misionero y por lo tanto más que conocer la estructura, sí que ha estado muy en contacto con gente", explicó.