La Iglesia Católica le planteó al Vaticano que el papa León XIV llegue el 6 de noviembre a Uruguay

Si bien aún no está confirmado oficialmente el cronograma de la visita en noviembre del papa León XIV a Uruguay, la Iglesia Católica local propuso al Vaticano que el pontífice llegue al país el viernes 6 de ese mes, que esté el sábado 7 en algún departamento del norte del país y que el domingo 8 esté en Florida en la festividad de la Virgen de los Treinta y Tres, según supo El País.

Esta virgen es la patrona del Uruguay y su imagen está justamente en la ciudad floridense. Florida ya fue visitada por el papa Juan Pablo II cuando estuvo en Uruguay.

León abandonaría Uruguay el mismo domingo 8. El cardenal Daniel Sturla que esta semana llegará a Roma para participar de una reunión de obispos señaló a El País que no hay nada confirmado todavía.

Nota al Cardenal Daniel Sturla, Arzobispo de Montevideo, en el Arzobispado de Montevideo. Leonardo Maine/Archivo El Pais

Este miércoles el diario argentino La Nación informó que la gira latinoamericana del papa durará unas dos semanas. Estaría diez días en Perú (donde fue obispo), tres en Argentina y un día y medio en Uruguay, adelantó la corresponsal en Italia de ese diario Elisabetta Piqué.

La semana pasada el presidente interino de Perú , José María Balcázar se reunió con León en el Vaticano, confirmó el viaje y dijo que se desarrollará en la primera quincena de noviembre.