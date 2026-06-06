Confirman reunión con víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes; serán recibidos por León XIV

El papa León XIV se reunirá durante su visita a España con víctimas de abusos sexuales por parte sacerdotes, informó la oficina de prensa del Vaticano.

Se informó que reunión ha sido organizada por la Iglesia española, sin dar más detalles, y que más información podrá llegar “tras el encuentro del pontífice estadounidense con las víctimas y en el respecto de su voluntad y privacidad”.

Algunas asociaciones de víctimas de abusos por parte del clero habían denunciando que no tenían respuesta a sus peticiones de reunirse con él. No se han dado a conocer quiénes participarán para respetar su privacidad, ni en qué lugar, pero entre las personas que podría escuchar el pontífice estarían las que acuden a la asociación Repara, un proyecto de la archidiócesis de Madrid para la atención a víctimas y la prevención de abusos sexuales, espirituales y de conciencia en su entorno eclesial.

En un encuentro de la Conferencia Episcopal Española (CEE) se consideró que “sería bueno” mantener esa reunión, dijo en abril su secretario general y portavoz, César García Magán, quien incidió en que la agenda del viaje “la hace el papa”.

El papa León XIV llegará a España en un momento clave para la gestión de los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia católica, con un sistema mixto acordado entre el Gobierno, la propia Iglesia y el Defensor del Pueblo, que incluye reparaciones simbólicas y compensaciones económicas para los casos que hayan prescrito judicialmente.

El papa León XIV se ajusta el solideo durante la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Foto: AFP

Hace cuatro años que las víctimas se reunieron con el entonces presidente de los obispos españoles, el cardenal Juan José Omella. Desde entonces no ha vuelto a producirse un encuentro con la cúpula eclesiástica, más allá de que Luis Argüello saludase a un grupo de víctimas concentradas a las puertas de la CEE cuando fue elegido presidente, en marzo de 2024.

León XIV ha reiterado en varias ocasiones la necesidad de una política de “tolerancia cero” ante cualquier forma de abuso en la Iglesia y ha defendido que escuchar las experiencias de las víctimas y sobrevivientes es “esencial” para la prevención.

El papa ha mantenido varios encuentros con víctimas. El 20 de octubre de 2025 recibió a integrantes de la Junta Global de Víctimas de Abusos (ECA), que calificaron la reunión como “un paso histórico y esperanzador” y el 8 de noviembre de 2025 se reunió durante casi tres horas con quince víctimas belgas en un diálogo descrito como “profundo y doloroso”.

Basílica de San Pedro mientras el Papa León XIV celebra la misa jubilar de los catequistas, en el Vaticano. Foto: AFP

Sin embargo, casos como el del obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, acusado de abusos sexuales a un menor cuando era sacerdote, y cuya investigación se ha quedado paralizada en el Discaterio para la Doctrina de la Fe por un tecnicismo jurídico (la edad del menor) demuestran que es necesario revisar todo el sistema judicial de este tipo de casos, lo que León XIV aún no ha hecho.

Los periodistas especializados en información vaticana que viajarán con León XIV a España, estarán pendientes sobre todo de los mensajes que el pontífice lanzará ante una sociedad “fuertemente polarizada” y coinciden en que el “momento cumbre” del viaje será el discurso sobre migración en Canarias, dirigido a toda Europa.

“Con España, León XIV vuelve al corazón de la vieja Europa. Francisco prefería las periferias. Ahora, en cambio, Prevost visita España y en septiembre irá a Francia. Es un reconocimiento del papel que el Viejo Continente y los países de antigua tradición cristiana, pueden desempeñar en un mundo reducido a la ley del más fuerte”, opina por ejemplo Gianguido Vecchi, vaticanista del diario italiano Corriere della Sera. Con información de EFE