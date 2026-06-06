León XIV inicia visita a España: las ciudades que recorrerá, la agenda con autoridades y el encuentro con los fieles

El papa León XIV llega hoy sábado a España donde recorrerá hasta el día 12 unos 2.500 kilómetros entre Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife y pronunciará 12 discursos y cinco homilías.

Esta semana el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, explicó que el viaje de León XIV a España es un signo de que, a pesar de la secularización de la sociedad, el pontífice “aún tiene algo que decir en muchos ámbitos, en España y en Europa, donde puede participar de forma constructiva en el debate público”.

Por tanto, en los discursos del papa habrá referencias a pilares inamovibles para el catolicismo como “la defensa de la vida” en referencia al aborto y la eutanasia.

Pero también la defensa “de todas las vidas, especialmente cuando son vulnerables”, como se verá en la visita al centro “CEDIA 24 horas” de Madrid, en la cárcel de Brians 1 de Barcelona y en la doble etapa en la islas Canarias, escenario de las tragedias de la ruta migratoria del Atlántico.

Papa León XIV. Foto: Maurizio Brambatti/EFE.

La España que verá León XIV será distinta a la que encontró Benedicto XVI en 2011: según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el porcentaje de católicos declarados ha descendido desde entonces 17,4 puntos, frente a las estadísticas vaticanas -que cuentan el número de bautizados- y que siguen dando como católica a un 93% de la población española.

Por ello, León XIV también se dirigirá, tanto en Madrid como en la misa en la Sagrada Familia de Barcelona, “a un pueblo con una fuerte secularización, pero con una arraigada presencia cristiana, aún presente en referencias culturales”.

En los viajes papales, el lugar de residencia del pontífice -la nunciatura o el palacio episcopal- se convierte en escenario de una agenda paralela, donde el papa recibe a aquellas personas que no han tenido cabida en los actos oficiales o que prefiere mantener en absoluta reserva.

En los horarios del programa oficial se observa que León XIV podrá tener algo de tiempo para esta agenda privada durante la tarde, antes de los grandes actos. Se espera que pueda ser en esos momentos cuando reciba a una representación de las víctimas de los abusos por parte del clero.

También en la Nunciatura volverá a encontrarse con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien fue recibida en el Vaticano el pasado 1 de junio. Hará lo propio en Barcelona, donde se reunirá en el Palacio Episcopal al presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

El Papa León XIV durante una visita al Monumento a los Mártires de Maqam Echahid en El Madania, cerca de Argel. Foto: AFP

Y otras de las sorpresas con la que se especula es un posible encuentro con el cantante Bad Bunny, que se encuentra en Madrid esos días.

La visita papal comenzará hoy en Madrid con una audiencia a los Reyes y un discurso ante las autoridades y el cuerpo diplomático en el Palacio Real. También visitará el centro “CEDIA 24 horas” de Cáritas y participará en una vigilia de oración con jóvenes en la Plaza de Lima. Mañana domingo presidirá la misa de Corpus Christi en la Plaza de Cibeles y la posterior procesión. Por la tarde mantendrá un encuentro con representantes de la cultura, la economía y el deporte en el Movistar Arena.

El lunes se reunirá con el presidente Pedro Sánchez y se convertirá en el primer papa en pronunciar un discurso en el Congreso de los Diputados. Además, se reunirá con los obispos españoles, visitará la Catedral de la Almudena y tendrá un encuentro multitudinario en el estadio Santiago Bernabéu. Al día siguiente viajará a Barcelona.

En la capital catalana rezará en la Catedral, participará en una vigilia en el Estadio Olímpico y visitará el centro penitenciario Brians 1, la Abadía de Montserrat y la iglesia de San Agustín. El acto central será la misa en la Basílica de la Sagrada Familia, coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí y la inauguración de la Torre de Jesucristo.

La visita concluirá en Canarias: encuentros con migrantes en el puerto de Arguineguín y en el centro de acogida Las Raíces y celebrará dos misas. EFE