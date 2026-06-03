Mexicana y laica: quién es la primera mujer que dirigirá en solitario un puesto clave en el Vaticano

El papa León XIV nombró a la mexicana Montserrat Alvarado, hasta ahora presidenta y directora de operaciones del coloso estadounidense de información católica EWTN News, nueva prefecta del dicasterio de Comunicación. Es la primera mujer y laica que dirige en solitario uno de los “ministerios” vaticanos, informó ayer martes la oficina de prensa de la Santa Sede.

Alvarado sustituye al actual responsable, el laico italiano Paolo Ruffini, y aunque no será la única prefecta, sí que dirigirá su dicasterio en solitario, ya que el papa Francisco eligió a la religiosa Simona Brambilla para el dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, pero junto al cardenal español Ángel Fernández Artime, nombrado proprefecto. Montse Alvarado, como se la conoce, asumirá el cargo el próximo 1 de noviembre, informó el Vaticano.

Alvarado trabaja desde 2023 en EWTN News y supervisa las plataformas globales de medios de comunicación de EWTN, que crean contenido en inglés, español, alemán, francés, portugués, árabe e italiano, se lee en su biografía oficial. El Wall Street Journal la describió como “una defensora de todas las religiones, en la primera línea de las guerras culturales de Estados Unidos”.

Nacida en la Ciudad de México, Alvarado es reconocida como una “orgullosa católica latina”. Cursó un Master en la George Washington University y una Licenciatura en Ciencias Políticas de la Florida International University. Comenzó su carrera en el Becket Fund, una reconocida organización sin fines de lucro que defiende la libertad religiosa como un derecho humano ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

El Papa León XIV durante una visita al Monumento a los Mártires de Maqam Echahid en El Madania, cerca de Argel. Foto: AFP

En ese tiempo, el equipo obtuvo 12 victorias ante la Corte Suprema en nombre de las Hermanitas de los Pobres, presos musulmanes condenados a muerte y grupos benéficos, como Philadelphia Catholic Social Services.

Alvarado también fue la presentadora fundadora del programa de noticias EWTN News in Depth, un debate semanal de una hora sobre la actualidad de la Iglesia, la política y la cultura, desde una perspectiva católica.

Ha tenido varios cargos en la Iglesia dedicados a la nueva evangelización, desde la defensa de la libertad de expresión hasta el papel de la mujer y el trato a las comunidades marginadas en la sociedad. Además de ingles y español, habla francés con fluidez y es una vocalista de jazz y música clásica.

Con el nombramiento de Alvarado, León XIV da continuidad al proceso de reforma de la Comunicación vaticana, cómo habían pedido los cardenales en la última reunión con el Papa.

Creado por el papa Francisco el 27 de junio de 2015, como parte de la reforma de la Curia Romana, el dicasterio supervisa los sistemas de comunicación de la Santa Sede, incluyendo Vatican News, Radio Vaticana, L’Osservatore Romano, Vatican Media (servicios fotográficos, de audio y video), la Oficina de Prensa de la Santa Sede, la Editorial Vaticana, la Imprenta Vaticana y la Filmoteca Vaticana

En un comunicado difundido tras el anuncio, Alvarado declaró: “Si bien este nombramiento fue inesperado, lo acojo con el sincero deseo de servir al Santo Padre al inicio de su pontificado. Agradezco a Paolo Ruffini su liderazgo en los últimos años y espero continuar, con amistad y esperanza, la importante labor de fortalecer el Dicasterio para que siga sirviendo a la Iglesia en Roma y en otros lugares, comunicando a Cristo al mundo”.

Un prelado camina por la Plaza de San Pedro con la Basílica al fondo, en el Vaticano. Foto: AFP

Mujeres en el Vaticano

En los meses anteriores a su fallecimiento, el 21 de abril de 2025, Francisco nombró a dos monjas en puestos clave en el Vaticano y criticó una “mentalidad chauvinista” dentro de la Iglesia católica. La hermana Raffaella Petrini se convirtió en presidenta de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, y la hermana Simona Brambilla fue designada para dirigir el departamento que supervisa las órdenes y congregaciones religiosas católicas del mundo.

Ahora con el nombramiento de Alvarado en el Dicasterio de Comunicación, las mujeres van poco a poco ocupando los altos cargos de la Curia hasta hace poco sólo en manos de cardenales. Durante el pontificado del papa Francisco, el número de mujeres empleadas en el Vaticano aumentó notablemente, pasando del 19% al 24% de los 4.000 empleados totales. El porcentaje de mujeres que trabajan para la Curia romana, es decir los dicasterios (ministerios) que componen el Gobierno vaticano, son cerca del 26%.

El primer gran paso fue el nombramiento como directora de los Museos Vaticanos de Barbara Jatta en 2017. Desde entonces se han nombrado subdirectoras de la oficina de prensa del Vaticano como la española Paloma García Ovejero y sus sucesoras.

El Papa León XIV camina en el Vaticano tras el Consistorio Extraordinario. Foto: AFP

El 13 de febrero, León XIV eligió a la religiosa Nina Benedikta Krapić como subdirectora de la oficina de prensa de la Santa Sede, en sustitución de la laica brasileña Cristiane Murray, que había ocupado el cargo desde julio de 2019. Aunque siguen siendo muy pocas en la Curia, cinco mujeres han ostentado el cargo de subsecretaria y una el de secretaria de departamento. Sólo Alvarado es laica.

La Secretaría General del Sínodo de los Obispos, por ejemplo, cuenta con una subsecretaria, la hermana Nathalie Becquart, que desempeña su cargo desde 2021. El papa León XIV también nombró la religiosa italiana Tiziana Merletti secretaria del dicasterio de Institutos de Vida Consagrada. EFE, AFP

España, primer destino europeo

Quince años después de la última visita papal, España volverá a recibir a un pontífice este fin de semana, León XIV, pero también será el primer país de la Unión Europea en hacerlo, en medio de un contexto internacional de guerras, tensiones y grave crisis del multilateralismo.

La visita de León XIV a España será del 6 al 12 de junio. El papa viaja a España porque, en su primer año de pontificado, León XIV ha comenzado sus visitas internacionales con aquellos lugares que no pudo visitar Francisco. Después de España le llegará el turno a Francia. Y en nombre vendrá a América latina, visitando Argentina, Perú y Uruguay.