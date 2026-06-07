El papa León habla en España contra las "narrativas paralizantes": se necesita "trascendencia", dice

El papa inició ayer sábado su viaje a España con un primer discurso de fuerte carga política en el Palacio Real ante todas las autoridades del Estado, en el que agradeció a España su compromiso activo con el derecho internacional, el multilateralismo y la paz. En el plano nacional, también instó a la reconciliación y llamó a abandonar las “narrativas polarizantes”, en un momento en el que España vive fuerte polarización política.

Es el primer viaje de León XIV a un país de la Unión Europea, el cuarto internacional de su papado y que, bajo el lema ‘Alzad la mirada’, llenó de ilusión y de repique de campanas las calles de Madrid.

Se trata de una visita maratoniana que le llevará a Barcelona y las islas Canarias (Atlántico) hasta el próximo viernes 12 de junio, en un reto organizativo sin precedentes.

Tras ser recibido por los reyes y otras autoridades en el aeropuerto, la comitiva papal llegó al Palacio Real, donde tuvo lugar la ceremonia de bienvenida, en la que participaron también las hijas de los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Una vez concluidos los saludos en el Salón del Trono, León XIV pronunció un primer discurso cargado de referencias políticas nacionales e internacionales, que siguió a la intervención de Felipe VI.

Discurso

León XIV se dirigió a las numerosas autoridades congregadas, tanto políticas, económicas, eclesiásticas y judiciales. “Hoy, la tentación de ganar popularidad avivando el fuego de las polarizaciones parece crecer, en lugar de disminuir; la dignidad humana no deja de ser violada. Por eso necesitamos cultura, interioridad, una educación libre y de calidad, necesitamos trascendencia”, dijo el pontífice.

Tras recordar que la historia de España “no es la cultura del enfrentamiento, sino la del encuentro, la que genera estabilidad y prosperidad”, León XIV instó a “huir de esos enfoques identitarios que parecen aclararlo todo, pero que pueblan el mundo de fantasmas y enemigos”. También agradeció a España “su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos”.

Víctimas de abusos

El papa se expresó tras el discurso del rey Felipe VI, quien por su parte puso en valor el compromiso y el trabajo de la comunidad católica en España, sin olvidar un espinoso asunto, el de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. “No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial”, aseguró Felipe VI en su primera referencia a las denuncias de abusos sexuales.

La “claridad y la firmeza” del papa resultan esenciales para las víctimas, los fieles, la Iglesia y la sociedad en su conjunto, recordó el monarca sobre este asunto que, precisamente, había comentado el papa con los periodistas en el avión que le ha traído a España.

El Vaticano informó que León XIV iba a recibir a víctimas de los abusos durante su visita, sin precisar ni el día ni los convocados.

Ayer visitó un centro que gestiona Cáritas para personas sin hogar, así como una multitudinaria vigilia con jóvenes.

Jóvenes

Medio millón de personas acudió ayer al Paseo de la Castellana y a la plaza de Lima de Madrid para asistir a la vigilia con los jóvenes que protagoniza el papa León XIV.

La Delegación del Gobierno cifró en 500.000 el número de asistentes a esta vigilia hasta las 20:40 hora local de ayer, la misma cifra que dio el Vaticano. Esto se suma a las 130.000 personas que lo recibieron en las calles de Madrid.

Para acudir a la vigilia, León XIV hizo un segundo recorrido en el papamóvil, al que se subió en la Plaza de San Juan de la Cruz tras salir en vehículo cerrado de la Nunciatura, donde se aloja durante su estancia en Madrid.

Con información de EFE y AFP