Papa León XIV en España animó a dar impulso al “diálogo social” en la multitudinaria misa del domingo

El Papa congregó ayer domingo en Madrid a 1,5 millones de personas en el acto más multitudinario de su visita a España, una misa en la plaza de Cibeles en la que instó a salir del “egoísmo”, comprometerse con el “bien común” y a que la religiosidad “no sea un museo del pasado que visitar”.

Después, en un encuentro con personalidades del mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte, León XIV recibió una de las ovaciones más larga de todo su pontificado, y animó a la sociedad y a las instituciones a impulsar un “diálogo social” en el que la Iglesia, con sus errores y aciertos, anhela participar en contacto con el mundo contemporáneo.

“Nadie puede arrodillarse ante Dios y despreciar al hermano”. Fue uno de los mensajes más potentes que dejó el pontífice en la homilía de la misa, en la que además instó a los católicos españoles a implicarse en los desafíos de la sociedad: “Que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado”.

Desde ahí, lanzó una invitación generalizada a salir del “egoísmo, de la indiferencia, de una fe cómoda y privada”, así como a abrirse “a los hermanos, a las familias, a los pobres, a quienes sufren y a quienes han perdido la esperanza”.

La asistencia a la misa, que inicialmente fue calculada en 1,2 millones de personas, fue elevada posteriormente a 1,5 millones.

En su encuentro con representantes de la sociedad civil en el recinto Movistar Arena, el papa instó a que “la actividad empresarial no vea al empleado como un factor más en la ecuación de sus intereses”.

A la universidad le pidió que “no viva de espaldas al mundo del trabajo ni renuncie a la verdad”, llamó al mundo del arte a que “no tenga como fin sólo a las élites” y apeló a que “el deporte no sea reducido a espectáculo o convertido en mero negocio”.

La procesión

Terminada la misa, León XIV presidió la procesión del Corpus Christi por la plaza de Cibeles y la calle de Alcalá tras una custodia del Santísimo Sacramento que se guarda en el Museo de la Catedral de la Almudena de la capital española. El pontífice procesionó bajo palio, una tradición antigua que León XIV recuperó el año pasado en el Corpus por las calles de Roma.

La procesión dejó la imagen inédita de un papa procesionando por una engalanada calle de Alcalá, convertida en una gran alfombra floral con más de 30.000 claveles gracias al trabajo de la Asociación de Alfombristas do Corpus Christi de Ponteareas (Pontevedra, Galicia, noroeste).

“Que quien busca la libertad la encuentre en tu amor de padre”. Con esta leyenda en la parte trasera de la camiseta acudieron a la misa 16 presos de la cárcel madrileña de Soto del Real, emocionados por haber sentido que León XIV, un hombre “sincero y noble”, estaba con ellos.

León XIV es el primer pontífice que pisa el país desde que lo hiciera Benedicto XVI en 2011 para las JMJ y el viaje apostólico está siendo todo un acontecimiento nacional, donde también había una gran multitud de nacionalidades entre los devotos reunidos en el centro de Madrid. Recibió de manos del alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, la Llave de Oro de la ciudad y firmó en el libro de honor, donde dejó escrito su deseo de que “Madrid siga siendo una ciudad acogedora e integradora, donde la vida en sociedad se inspire en los antiguos valores humanos”.

Madrid Víctimas de abusos sexuales reclaman El papa León XIV mantendrá un encuentro con víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia hoy lunes en la sede de la Nunciatura en Madrid, según fuentes conocedoras de la reunión. La oficina de prensa del Vaticano anunció que el Papa se iba a reunir con las víctimas la víspera del viaje del pontífice a España, que comenzó el pasado sábado y se prolongará hasta el viernes pero sin dar detalles de esa reunión que finalmente será hoy lunes, después de que León XIV acuda al Congreso para pronunciar un inédito discurso ante los parlamentarios españoles. Las asociaciones de víctimas y supervivientes de los abusos denunciaron su exclusión en la visita del Papa, ya que no fueron convocados y temen que el pontífice solo se reúna con personas que han participado en el proyecto Repara, puesto en marcha por la archidiócesis de Madrid para atender a los afectados. Recuerdan que llevan años colaborando con las investigaciones, con el Defensor del Pueblo y en la elaboración de protocolos y propuestas de reparación. “Merecemos ser escuchadas”, dijeron esas asociaciones en un comunicado, en el que reclamaron a León XIV “una escucha verdaderamente inclusiva”. El proyecto Repara fue organizado en 2020 en la archidiócesis de Madrid para la atención a víctimas y la prevención de abusos sexuales, espirituales y de conciencia en su entorno eclesial. EFE

Sánchez

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, consideró “muy emocionante” que el papa agradeciera el compromiso de España con el derecho internacional, el multilateralismo y la paz.

En una entrevista en Radio Primavera Sound, el presidente del Ejecutivo se refirió a las palabras del sábado del pontífice en el Palacio Real de Madrid, donde agradeció a España “su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo”, así como su “compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos”.

“La verdad es que ha sido muy emocionante esa referencia (del papa), porque es verdad que si uno mira a Europa, desgraciadamente hoy no hay muchos gobiernos que estén en la posición en la que nosotros estamos. Estamos un poquito solos desde un punto de vista institucional”, subrayó Sánchez. No obstante, matizó que las sociedades europeas “no están en estas coordenadas”, ya que “mucha gente joven” de otros países mira a España y le “gustaría” que sus gobiernos defendieran “esos valores y esos principios”.

EFE