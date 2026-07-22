Oddone y Vallcorba cuestionaron a quienes "fogonearon" una presunta mala noticia para la economía uruguaya

Los dos principales jerarcas del Ministerio de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone y Martín Vallcorba, celebraron que Uruguay emitió un bono en pesos cuya demanda superó el monto licitado y cuestionaron a quienes habían resaltado, horas antes, que una licitación de similares características se había declarado desierta la semana pasada.

Días atrás el gobierno emitió su nota del Tesoro en Unidades Previsionales (UP, un instrumento cuyo valor se ajusta de acuerdo al Índice Medio de Salarios Nominales) con vencimiento en agosto de 2047 por un monto de 2.250 millones de UP (US$ 100,34 millones), pero solo se recibieron ofertas por 300 millones de UP (US$ 13,4 millones). Finalmente, la jornada se cerró sin ofertas aceptadas.

Sin embargo, este martes hubo una muy fuerte demanda por una licitación de notas del Tesoro en pesos, con vencimiento en junio de 2030. El monto licitado fue de $ 2.250 millones (US$ 56 millones) y la demanda de los inversores más que la cuadruplicó: $ 9.668,9 millones (US$ 241 millones). Finalmente, el monto adjudicado duplicó al licitado: $ 4.406,2 millones (U$S 110 millones) con un rendimiento anual de 7,04%.

"Una noticia que confirma lo que todos sabemos y que es muy importante que todos cuidemos. La credibilidad y la confianza de Uruguay es un logro de todos y está por encima de cualquier interés particular. El oportunismo político tiene límites. La reputación del país es uno de esos límites", escribió en su cuenta de X el ministro Oddone.

Una noticia que confirma lo que todos sabemos y que es muy importante que todos cuidemos. La credibilidad y la confianza de Uruguay es un logro de todos y está por encima de cualquier interés particular. El oportunismo político tiene límites. La reputación del país es uno de esos… https://t.co/5SIq9OK3yw — Gabriel Oddone (@OddoneGabriel) July 21, 2026

"El Gobierno emitió bono en pesos a cinco años. La demanda superó más de cuatro veces el monto licitado. Y se colocó a una menor tasa. No es ninguna novedad. Sólo confirma lo que todos sabemos: la credibilidad y confianza de Uruguay. Es un logro de todos. Cuidarlo también es responsabilidad de todos", publicó, por su parte, el subsecretario Vallcorba.

El Gobierno emitió bono en $ a 5 años.

La demanda superó más de 4 veces el monto licitado. Y se colocó a una menor tasa.

No es ninguna novedad. Sólo confirma lo que todos sabemos: la credibilidad y confianza de🇺🇾

Es un logro de todos. Cuidarlo también es responsabilidad de todos https://t.co/uRS93adC7c — Martín Vallcorba (@MartinVallcorba) July 21, 2026

"Algunos actores políticos casi que vieron como una noticia para festejar que al gobierno le había ido mal"

Fue Vallcorba quien este miércoles explicó, en Desayunos Informales (Canal 12), a quiénes fueron dirigidas las críticas en los respectivos posteos. La mención fue por una serie de publicaciones en redes sociales que mencionaban la licitación desierta para la nota del Tesoro en UP, por ejemplo una del senador del Partido Nacional Sergio Botana, que fue compartida por su correligionario Sebastián Da Silva.

"Uruguay no logró colocar la licitación de títulos en UP. No es buena señal. La inconducta fiscal genera aumento del riesgo, y por tanto de tasas. Lo advertimos en el Presupuesto y lo reafirmamos en la interpelación", escribió Botana, quien semanas atrás interpeló a las autoridades del MEF.

Uruguay no logró colocar la licitación de títulos en UP. No es buena señal. La inconducta fiscal genera aumento del riesgo, y por tanto de tasas. Lo advertimos en el Presupuesto y lo reafirmamos en la Interpelación. pic.twitter.com/4beKVFGAig — Sergio Botana (@sergiobotana) July 21, 2026

Vallcorba dijo que no tiene "ninguna preocupación por lo sucedido" con la licitación que se declaró desierta, pero "sí por el manejo que por algunas personalidades con responsabilidad política se hizo de este tema".

Lamentó que "algunos actores políticos casi que vieron como una noticia para festejar que al gobierno le había ido mal y que eso demostraba el rumbo equivocado". Pero además agregó que los comentarios "muestran un profundo desconocimiento sobre el tema".

Martín Vallcorba, subsecretario del MEF. Darwin Borrelli, El País.

"Lo que sucedió con esa licitación que se declaró desierta es que es un tipo de instrumento, la UP, que solo se opera localmente, no a nivel internacional, y que en el mercado local esencialmente lo opera el Banco de Seguros del Estado (BSE)", añadió. En aquella instancia "hubo un error de información en algunos de los operadores financieros en cuanto a la hora de cierre de la licitación, algo absolutamente menor", y no hubo "un problema de fondo"

"Salir a decir que esto es una demostración de desconfianza para el país es un profundo error, en la interpretación más benigna; pero segundo y más importante, fogonear una noticia de este tipo, celebrarla, es realmente complicado. Es como que alguien que está disconforme con el funcionamiento de la selección uruguaya saliera a festejar el gol de España (que dejó afuera a Uruguay en fase de grupos del Mundial). Nos quejamos de personas que parece que están queriendo meterse un gol en contra", lanzó.

Vallcorba señaló que Uruguay goza de una gran confianza en los mercados y que eso "no es mérito de este gobierno" sino "una construcción colectiva" que viene de años. "No podemos por cálculos políticos menores rifarnos la confianza", sentenció.

En este contexto, resaltó que Uruguay tiene "el menor riesgo país de la historia" y que "no hubo momento de la historia del país que gozara de una mayor reputación y confianza".