Jornada de variaciones financieras: baja el dólar en Uruguay y el riesgo país cerró al alza

Este martes, el dólar bajó 0,20% y se negoció en promedio en $ 40,151. Durante julio la moneda sube 0,09% mientras que en 2026 viene subiendo 2,84%.

El dólar cotizó entre $ 40,10 y $ 40,19 y finalmente cerró en el mayor valor. Este cierre varía -0,12% con respecto al anterior.

A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), en la jornada de ayer, se hicieron 40 transacciones por un valor total de US$ 22,00 millones.

Al público en las pizarras del Banco República del Uruguay el dólar baja cinco centésimos tanto a la compra como para la venta y cierra en $ 39,00 y $ 41,40, respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar baja 0,86% y cierra en 5,0742 reales. En el mes, el dólar en Brasil viene bajando 1,98%, mientras que en 2026 retrocede 7,78%.

En Argentina, la última cotización del dólar oficial fue de 1.474,74 pesos argentinos, un 0,76% por debajo del cierre anterior. En julio baja 0,49% y en 2026 viene subiendo 1,05%. El dólar blue cerró en 1.520 pesos.

Billetes de dólares. Foto: Canva.

El riesgo país medido a través del UBI, que elabora República AFAP cerró en 52 puntos básicos, dos unidades más (4,0%) que el cierre anterior. Acompaña esta variación una cotización al alza tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En el mes de julio, el riesgo país sube una unidad (2,0%), mientras que en 2026 retrocede 14 puntos básicos (-21,2%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) cerró en 5,75%, igualando al valor objetivo fijado por el Banco Central del Uruguay.

El Gobierno Central emitió su nota del Tesoro en Unidades Previsionales (UP) con vencimiento en agosto de 2047. El monto para licitar fue de 2.250 millones de UP (US$ 100,34 millones) aunque sólo se recibieron ofertas por 300 millones de UP (US$ 13,4 millones). Finalmente, la jornada se cerró sin ofertas aceptadas.