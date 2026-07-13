Dólar en Uruguay: el comportamiento de la moneda norteamericana al comenzar la semana

Al comenzar la semana, el dólar se mantuvo casi estable (con una variación de apenas 0,01%) y se negoció en promedio en $ 40,232. En julio, la moneda norteamericana viene aumentando 0,29% y en 2026 aumenta 3,05%.

Este lunes el dólar cotizó entre $ 40,20 y $ 40,25 y finalmente cerró en $40,24. Este valor se encuentra 0,05% por encima del cierre anterior.

A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se hicieron un total de 35 operaciones por un valor de US$ 17,5 millones.

Al público en las pizarras del Banco República del Uruguay, la moneda subió 10 centésimos a la compra y se mantuvo igual para la venta, cerrando en $ 39,05 y $ 41,45, respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar subió 0,19% y cerró en 5,1183 reales. En el mes el dólar en Brasil baja 1,13%, mientras que en 2026 retrocede 6,98%.

Pizarra con cotización de monedas extranjeras. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

En Argentina, el dólar oficial bajó 0,33% y cotizó a 1.486,05 pesos argentinos. En julio aumenta 0,27% y en 2026 sube 1,83%.

El riesgo país medido a través del UBI, que elabora República AFAP bajó tres unidades (-5,7%) y cerró en 50 puntos básicos. Esta baja se dio con una cotización a la baja tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En el mes, el riesgo país bajó un punto básico (-2,0%) y en 2026 retrocede 16 puntos básicos (-24,2%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) cerró en 5,75%, igualando al valor objetivo que mantiene el Banco Central del Uruguay.