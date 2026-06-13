Medida que anunció el Banco Central apunta a seguir desdolarizando los depósitos en Uruguay, ¿cómo será?

El Banco Central (BCU) vuelve a anunciar medidas para desincentivar la dolarización del sistema financiero uruguayo, por la vía de que los bancos tengan menos interés a captar ahorros en dólares y más a hacerlo en pesos uruguayos. El directorio del BCU volvió a tomar dos resoluciones respecto al régimen de encajes (ya había realizado algo similar a fin del año pasado con medidas que entraron a regir en marzo).

Esto se suma a otra medida que se apresta a tomar el BCU y que es la de obligar a bancos y otras instituciones que capten depósitos a "informar textualmente" a clientes que vayan a abrir una cuenta en dólares y a "notificar personalmente" a aquellos que ya tengan una cuenta en moneda extranjera sobre "los riesgos derivados de las variaciones en el tipo de cambio, por las cuales podrían recuperar menos de lo que depositaron en términos de la moneda local". El ahorrista deberá firmar y declarar "haber leído y entendido lo informado sobre el riesgo de tipo de cambio".

La argumentación del BCU a la medida de los encajes

Los encajes son el porcentaje de los depósitos que los bancos deben inmovilizar en el Central y no pueden destinar a crédito. A mayor tasa de encaje, mayor es el porcentaje de dinero que queda inmovilizado sin poder ser prestado por los bancos.

En ese sentido, el directorio del BCU resolvió "adoptar dos medidas orientadas a incentivar el ahorro en moneda nacional y ampliar las oportunidades de crédito para familias y empresas", según un comunicado de la autoridad monetaria.

En ese sentido, "se dispuso una reducción gradual de las alícuotas de encaje aplicables a las obligaciones a corto plazo en pesos y en Unidades Indexadas, que convergerán a un nivel de 12% a partir del 1° de setiembre de 2026. Adicionalmente, se resolvió profundizar la adecuación de la remuneración de los encajes en moneda extranjera, dando continuidad a las modificaciones iniciadas el 1° de marzo de este año", explicó.

Según el Central, "las medidas actúan de forma complementaria. Mientras la reducción de encajes en moneda nacional disminuye los costos de las entidades financieras en la intermediación de recursos en pesos y favorece la expansión del crédito en moneda local, la adecuación de la remuneración de los encajes en moneda extranjera ajusta el tratamiento relativo entre ambas monedas, en favor de la intermediación en pesos".

"De esta manera se alinean los incentivos para que el sistema financiero promueva el desarrollo del ahorro y el crédito en moneda nacional, favoreciendo un mayor aprovechamiento del ahorro de los uruguayos en beneficio del país", explicó el comunicado.

"Uruguay cuenta hoy con una economía más estable, una inflación en niveles históricamente bajos, un sistema financiero sólido y expectativas alineadas con los objetivos del Banco Central. Estas condiciones fortalecen la confianza en la moneda nacional y crean un entorno cada vez más favorable para el ahorro y el crédito en pesos", afirmó el Central.

"Sin embargo, una parte significativa del ahorro continúa concentrándose en moneda extranjera. Esos ahorros se ven expuestos a que vaivenes cambiarios afecten su consumo doméstico. Y la mayoría de esos recursos se invierten en otras economías, mientras que la fracción de ellos que se presta a agentes locales no exportadores suele generar fragilidades financieras por vulnerabilidad al tipo de cambio", argumentó el BCU.

Dólares. Foto: Archivo El País. Gary Cameron/REUTERS

"En contraste, los depósitos en moneda nacional involucran protección del poder adquisitivo local ante las variaciones del tipo de cambio. Además, se canalizan mayoritariamente hacia el crédito interno, promoviendo el acceso a la vivienda, la expansión de empresas o la generación de nuevos puestos de trabajo", concluyó.

Las medidas del BCU sobre los encajes bancarios

Actualmente, los encajes en pesos son de 15% para depósitos hasta 30 días y de 0% para depósitos a plazos superiores. Esto es, en depósitos hasta 30 días, de cada $ 100 el banco debe inmovilizar $ 15 en el Central y los otros $ 85 los puede destinar a prestarlos. En los depósitos a más de 30 días, de cada $ 100 los bancos pueden destinar $ 100 a crédito. Esto es así desde marzo, ya que los encajes a más de 30 días estaban en 3% (más de 30 días y hasta 90%), 2% (más de 90 días y hasta 180) y 1% (más de 180 días) previo a la decisión de diciembre pasado del Central.

Dólares y pesos uruguayos. Foto: Estefanía Leal

Ahora, el BCU resolvió bajar gradualemente también los encajes en pesos para depósitos de hasta 30 días. Según la resolución bajarán de 15% a 14% a partir del 1° de julio, de 14% a 13% a partir del 1° de agosto y de 13% a 12% a partir del 1° de setiembre.

Así, desde setiembre los encajes en moneda nacional quedarán en 12% para depósitos hasta 30 días y de 0% para depósitos a plazos mayores.

La otra modificación es en lo que el BCU les paga a los bancos por los encajes. Por inmovilizar ese dinero, el Central remunera actualmente a los bancos por encajes en moneda nacional el 100% de la Tasa de Política Monetaria y por los encajes en dólares les paga la tasa de la Reserva Federal (Fed) menos 100 puntos por depósitos hasta 30 días y la tasa de la Fed menos 50 puntos básicos para depósitos a más de 30 días.

A partir del 1° de setiembre la remuneración de los encajes en dólares por depósitos a 30 días será de la tasa de la Fed menos 150 puntos básicos.

Actualmente la Fed tiene su tasa en 3,5%-3,75%, por lo que el BCU le remunera a los bancos 2,5%-2,75% (según el nivel actual de la Fed, menos 100 puntos básicos) por los encajes en depósitos a menos de 30 días y 3%-3,25% (tasa de Fed menos 50 puntos) por los encajes en depósitos a más de 30 días. A partir del 1° de setiembre la remuneración de encajes por depósitos a más de 30 días será igual, pero la remuneración de encajes por depósitos a menos de 30 días será de 2%-2,25% (en vez del 2,5%-2,75% actual).